Canciller enumera temas pendientes con Chile

El canciller David Choquehuanca reiteró que Chile tiene varios temas pendientes que revisar con el Gobierno boliviano, tales como un acceso soberano al océano Pacífico, el desvío de las aguas del Silala y el río Lauca y el libre tránsito.



"Chile ha enviado a expresidentes, excancilleres y congresistas al mundo para explicar de que con Bolivia no tiene ningún tema pendiente. Nosotros queremos decir de que no solo tenemos un tema pendiente sino varios temas pendientes", explicó Choquehuanca en una entrevista en "Esta casa no es hotel", en ATB el domingo por la noche.



1. Salida al océano Pacífico



La demanda por un acceso al mar de Bolivia llegó hasta la Corte Internacional de Justicia en La Haya y en los próximos meses se revisarán las cuestiones de fondo.



2. Aguas del Silala



"Son 180 litros por segundo que Chile hoy día hace un uso arbitrario y abusivo de nuestra aguas de los manantiales del Silala. Tenemos que resolverlo", indicó el canciller.



3. Río Lauca



"Chile en 1962 desvía unilateralmente el río y por eso Bolivia rompe relaciones. Ha habido varias comunicaciones. Durante décadas, Chile siempre ha querido utilizar estas aguas, que alimentaban todo un sistema hasta el Poopó", explicó.



4. Libre tránsito



El reclamo de los transportistas y empresarios nacionales es recurrente por las restricciones de la Aduana para exportar mercadería a través de puertos chilenos.



"Chile ha ido confiscando nuestros derechos y afectando nuestro comercio internacional. Antes nuestros minerales llegaban hasta el puerto, ahora no podemos acopiar allí, supuestamente, por temas de contaminación y nos sacan a 35 Km a un lugar conocido como Portezuelo", denunció.



Choquehuanca dijo que se ha vuelto un negocio la administración de puertos en Chile porque realizan numerosos cobros para que la mercadería nacional se exporte, a pesar del acuerdo de libre tránsito establecido en el Tratado de 1904.



"Por traslado de minerales se debe pagar 4 dólares por T. a camiones chilenos y por administración del puerto nos cobran 0,35 dólares por T., y 0,57 dólares por derecho de ingreso por cada camión. Además, por recepción, pesaje y resguardo nos cobran 7,5 a 30 dólares por T.", detalló.