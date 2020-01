Dispositivo deja saber las emociones de animales

El ingeniero Japonés, Joji Yamaguchi, se inspiró en Dug, el perro de la película UP de Pixar, para crear un dispositivo que podrá darte la posibilidad de conocer las emociones que tiene tu mascota.



Inupathy, es un arnés similar al del film, este permitirá al dueño de la mascota poder entender lo que siente el animal a través de luces led, que estarán incorporadas en el collar.



Yamaguchi, implementó en el dispositivo luces que según el ritmo cardíaco del animal, reflejarán el estado emocional del can.



A pesar de que el dispositivo aún no está a la venta para el público, el creador busca los fondos necesarios para poder perfeccionarlo y sacarlo al mercado.



Así opinan en Santa Cruz

Róger Escalante, médico veterinario, indicó a EL DEBER que el perro en especifico tiene distintas maneras de poder expresar sus emociones, a través de sus posturas entre ellas podemos citar:



- Movimiento de la cola: cuando el amo llega a casa, la mascota hace este gesto en señal de felicidad.



- Bajar las orejas y la cola: los perros al ser descendientes de los lobos están acostumbrados a ser líderes o en adoptar a uno. Pero cuando el can adopta a su amo como líder, tienden a tomar esta postura.



- Nariz seca: esta es una señal de tristeza y enfermedad.