Sucre debe corregir datos por lío con Santa Cruz

El Ministerio de Autonomías devolvió al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación interdepartamental entre el departamento de Santa Cruz y Chuquisaca, para corregir tres errores.



El proceso documentado había sido presentado hace 15 días, con la intención de definir los límites, principalmente por el conflicto que surgió luego que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estableciera, a través de un estudio, que el megacampo hidrocarburífero de Incahuasi está en territorio cruceño y no en el chuquisaqueño, situación refutada por las autoridades de ese departamento.



“El informe de subsanación fue notificado al gobernador de Chuquisaca, a través de una nota, como corresponde, por el viceministerio e Autonomías Departamentales correspondiente. Son tres observaciones que son básicamente formales que las vamos a responder en menos de una semana, pese a que el procedimiento señala que tenemos 30 días hábiles”, explicó Germán Gutiérrez, vocero de la comisión técnica y jurídica de la Gobernación de Chuquisaca.



El Ministerio de Autonomías debe cumplir esta causa de subsanación, cuando encuentra errores en la documentación presentada, antes de determinar si rechaza o no el procedimiento.



Gutiérrez explicó que hay tres observaciones meramente formales que no trastocan el fundamento principal del proceso chuquisaqueño.



En primer lugar se observó que los mapas referenciales de la ubicación territorial no están en la escala correspondiente que tiene que ser señaladas por el Instituto Geográfico Militar (IGM) (se exige un mapa impreso digital a escala 1:50.000 ó 1:00.000).



“También hay un error de transcripción en el respaldo del vértice 16 y 110 donde nos dicen que han utilizado 6 y 7 dígitos y tiene que ser al revés”, dijo.



Por otro lado, de acuerdo a las últimas normativas, se tiene que utilizar 5 decimales en las coordenadas geodésicas, pero que en la documentación presentada, sólo se utilizó dos.