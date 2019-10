Il Divo bajó del cielo para encantar a Santa Cruz

A las 22:00 y ante los aplausos de aproximadamente 3.000 personas, la Orquesta Sinfónica de Santa Cruz (OSJ) empezó a tocar para dar paso al cuarteto Il Divo, que con potentes voces, carisma y dominio del escenario, hizo suspirar a más de una mujer por casi tres horas.



¡Esas voces!

Urs Bühler (Suiza), Carlos Marín (España), David Miller (EEUU) y Sébastien Izambard (Francia) empezaron cantando Bésame mucho y encendieron la noche. La comunicación con el público fue sorprendente, dijeron que estudiaron mucho para que todos puedan hablar español; además, sería la primera vez que bailaban y, al hablar de la música, David terminaba la frase diciendo “pasión”, acompañado por un paso de flamenco que lo caracterizó.



Contigo a la distancia, Quién será, Historia de un amor, Abrázame muy fuerte, No llores por mí Argentina y Aleluya fueron las canciones que conformaron la primera parte, que cerró con dos éxitos de Frank Sinatra:?New York, New York y My way.



Volvieron con sombreros, tocaron el bandoneón y bailaron tango con un espectacular grupo de danza. La soltura con la que se desempeñaban sobre el escenario hizo que la velada sea única y, al hablar de las noches latinas, empezaron con los piropos: “Si su belleza fuera pecado, no tendría perdón de Dios”, dijo David a una fan que fue seleccionada por ellos, e inclusive recibió un beso.



Siguió el repertorio con Isabel, La vida sin amor y un pupurrí de canciones al compás del piano.



Se despidieron, pero el público no dejó que se vayan y volvieron con Regresa a mí en una versión bailable; cuando parecía que se acababa, retornaron con un elegante traje blanco y la bandera boliviana para cantar Time to say Goodbye. La gente se paró y los ovacionó con las emociones a flor de piel. No faltaron los regalos del público y el cuarteto se fue agradecido y más que encantado. Fue una noche inolvidable