Optimiza le ayuda a ajustar costos mejorando procesos

Jerónimo Cabrera dice que hay dos formas probadas para enfrentar ciclos de desaceleración económica: una, reduciendo costos, y dos, aumentando ventas. Y para implementar cualquiera de las dos opciones se debe hacer primero un diagnóstico metódico y bien estructurado para identificar exactamente las causas.



Con ese propósito nació Optimiza, un servicio que llevan adelante Cabrera, director ejecutivo de la firma Conexo; Sandra Jiménez, directora general de Kip Consulting, y un equipo de más de 12 personas entre auditores, ingenieros industriales y administradores.



Pero ¿cómo lo hacen? Primero realizan un diagnóstico interno profundo de la empresa integrando tres metodologías: Six Sigma, gestada por Motorola para eliminar defectos en la entrega de un producto; las normas COPC, para mejorar la gestión de las operaciones enfocadas al cliente a través de métricas y evaluaciones y, en tercer lugar, las normas de calidad ISO.



Jiménez aseveró que dos de cada tres empresas en el país tienen por lo menos un producto que se subvenciona con las utilidades que generan otros bienes comercializados.

“Hay tiempos de ineficiencia de personal, depreciación y reducción de stock que tenemos que asignarle al costo del producto. Si lo identificamos podremos restructurar mejor los precios”, asevera la ejecutiva.



Cabrera y Jiménez indicaron que el principal problema entre las más de 16 empresas que han gestionado en sectores como la gastronomía, inmobiliaria y servicios, es el sobredimensionamiento para las tareas en ciertas áreas.

“A través de medidores de eficiencia identificamos si es que sobra personal en el área administrativa y hay un déficit en cobranza. Previa capacitación y motivación reubicamos al personal”, aseguró el ejecutivo.



Dijo que la desvinculación es la última opción y se da solo cuando los ejecutivos así lo deciden. El proceso de diagnóstico, implementación y seguimiento de Optimiza puede demorar hasta cinco meses.



De acuerdo con Cabrera, en la experiencia que tienen han identificado un foco de fraude de Bs 600.000 y en todos han generado recuperación de $us 50.000 en adelante, solamente mejorando los procesos. “Nos metemos a implementar los cambios. No le damos solo un anillado. Previamente informamos y capacitamos a todo el personal sobre el método”, dijo.

El costo del diagnóstico para empresas de menos de 20 personas va desde los $us 3.000 en adelante. Cabrera es, además, consultor competente certificado por la Universidad de California en Programación Neurolinguística (PNL)