Plazo de dos meses para resolver veto a candidatos

La resolución de cualquier recurso contra la circular 071 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) demorará como mínimo dos meses, según el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi.



"La Ley otorga un plazo de 30 días para emitir una resolución final, solo que se cuenta días hábiles, no se cuentan ni sábados y tampoco domingos, además deben esperar su turno y de acuerdo a eso se resuelven los amparos. Quizá salga después de las elecciones", detalló a EL DEBER la autoridad enjuiciada.



Consideró que la disposición, que prohíbe a diputados y senadores postular a cargos electivos, excepto al de gobernador, atenta contra los derechos políticos de cualquier ciudadano, por lo que anticipó que podría darse la razón a los asambleístas que interpusieron acciones al TCP.



"En este caso parece que se vulneran los derechos políticos. No se puede violentar la posibilidad de cualquier persona de ser candidatos y aquí una circular no puede prohibir algo que no está detallado en la Constitución, necesariamente tiene que ser mediante una Ley", explicó Cusi.



A su turno, el presidente del TCP, Efrén Choque, en contacto telefónico, sostuvo que hasta el momento no se tiene conocimiento de ningún recurso contra la circular del Tribunal Electoral y se limitó a señalar que una vez lleguen, se procederá conforme a Ley.



Los asambleístas nacionales Rebeca Delgado, Edwin Tupa, Eduardo Maldonado, Edwin Tupa y Ever Moya, entre algunos, anticiparon que denunciarán al Tribunal Constitucional su inhabilitación como candidatos y aseguraron que la circular del TSE fue una orden del MAS para eliminarlos políticamente.