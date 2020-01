Polémica por un cirujano que baila en operación

En los últimos días fue publicado un video que muestra a un médico cirujano junto con la instrumentadora bailando en plena cirugía de abdomen, hecho que ha sido criticado por muchos expertos y señalado como un mal ejemplo para la sociedad.



En las imágenes se observa a David Mejana, un cirujano de origen colombiano, escuchando música y bailando mientras manipula los órganos de la paciente que esta interviniendo.



“En principio era un video netamente familiar, la paciente era una tía y hacíamos la broma por que ella misma me lo pidió, no se tuvo que haber publicado”, fue lo que dijo David Mejana a Noticias Caracol Televisión, cuando se le pregunto acerca del video.



Sin embargo, esta explicación no tiene ninguna validez teniendo en cuenta que en ese momento estaba en juego la vida de una persona y pudo haber estado expuesta a alguna infección o virus que estuviera en el ambiente.



Carlos Eduardo Valdivieso especialista en Cirugía Plástica Endoscópica y Cirugía Craniomaxilofacial enfatizó en que “en una cirugía no se aceptan errores por que esto podría costar una vida, el cirujano debe estar totalmente concentrado”.