Convocarán a concurso antes construir los trenes

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó este domingo que se convocará a empresas especializadas a un concurso de proyectos, antes de lanzar la licitación oficial para adjudicar la construcción del tren y tranvía en Santa Cruz.



"Vamos a realizar un concurso a nivel de empresas especializadas en el rubro, hay que entender que estos proyectos no tienen desarrollo en el medio, por eso necesitamos de la experiencia de empresas", dijo Claros en una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia.



Claros manifestó que se prevé que ese proceso dure unos dos meses y será previo al lanzamiento de la licitación pública, para adjudicar el proyecto.



Representantes del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz manifestaron que desconocen el proyecto que pretende implementar el Gobierno e indicaron que sería adecuado socializar la idea con las organizaciones del sector para afinar el proyecto.



El Gobierno tiene planificado construir un tren interurbano y un tranvía urbano con una inversión de 750 millones de dólares, monto que está garantizado.



El Ministro explicó que las propuestas de las empresas no deberán abocarse solo a la construcción de la infraestructura, sino deberán aportar, por ejemplo, en la capacitación y aplicación de tecnología.



Ambos sistema de transporte, el tren y tranvía, dijo fueron pensados como una solución "integral" a la problemática del transporte en la ciudad oriental, y no como un paliativo o una alternativa momentánea.



Coordinación con gobiernos subnacionales



La autoridad anunció que el trabajo hasta la consolidación del proyecto será coordinado con los gobiernos subnacionales, el Gobierno nacional y los sectores involucrados como el transporte, porque el objetivo no apunta a perjudicarlos sino a optimizar el servicio en beneficio de la población.



Inicialmente, recordó que se está pensando en que el tren interurbano, que conectará en un circuito dentro de la ciudad, la ciudad de Santa Cruz y Montero, a lo largo de 56 kilómetros de vía.



Contará con trenes propulsados a diésel y un montaje electromecánico. "la población de Montero, Warnes se conectará a Santa cruz de modo efectivo", dijo.



En el caso del tranvía urbano, indicó que se pensó en un transporte de 12 kilómetros con unos 20 tranvías eléctricos.



El primero transportará 48.000 pasajeros al día e irá a 90 kilómetros por hora, mientras que el segundo llevará a 40.000 al día a una velocidad de 40 kilómetros por hora.