Productores de cerdo se declaran en emergencia

Roberto Arce, presidente de la Asociación Departamental de Porcinocultores (Adepor), aseguró de que el sector se encuentra en emergencia debido a que el precio que reciben por el animal vivo no cubre el costo de producción.



“Los productores vendemos el cerdo vivo y es castigado por una cadena de intermediarios, antes vendíamos a 15 bolivianos el kilo vivo, ahora estamos vendiendo entre 7 y 8 bolivianos, precio que no cubre nuestros costos, este es el principal problema”, dijo Arce. Ante la situación, varias granjas criadoras están al borde de cerrar, indicó Arce.



El representante de los porcinocultores considera que una solución al problema puede ser la venta directa del productor al consumidor. Esta propuesta será presentada en una reunión que sostendrán con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).



De acuerdo con datos de Adepor, en Santa Cruz se producen 42.000 cerdos al mes, y el consumo per cápita es de 4 kilogramos por persona.