Cierran la terminal bimodal por seguridad

Mario Pérez, interventor de la Terminal Bimodal de Buses Santa Cruz, informó que junto a la Policía se decidió cerrar las puertas desde las 21:00 de ayer para evitar que las empresas de buses estafen a los pasajeros y para resguardar la seguridad de las instalaciones.



Pérez dijo que la terminal permanecerá cerrada mientras la situación no sea solucionada y se suspendan los bloqueos que afectan la transitabilidad en el país. “No hay salida a ningún lado porque están bloqueando los cuatro puntos cardinales, por eso decidimos cerrar la terminal”, afirmó.



De acuerdo con datos oficiales, a diario se registra un movimiento de 14.000 personas, 7.000 personas que parten al interior del país y otras 7.000 que arriban a la capital oriental.



La Paz suspende salidas



La Terminal de Buses de La Paz decidió suspender las salidas de pasajeros a Santa Cruz, Potosí, Sucre y Tarija, por los cercos en estos departamentos, así lo informó el jefe de Tránsito de la Terminal de Buses de La Paz, Douglas Uzquiano.



“La salida a estos cuatro departamentos se encuentran suspendidos y estamos esperando a la confirmación del bloqueo en Villazón. En cambio, la ruta a Cochabamba se encuentra habilitada”, manifestó la autoridad policial.



Bloqueos en Santa Cruz



Santa Cruz permanece afectada por seis bloqueos que mantienen los choferes del sector del transporte pesado. Ayer, en la capital oriental se registraron cuatro puntos de conflictos (Pedro Lorenzo, Paila, Kilómetro 16 de la doble vía a La Guardia, Puente de la Amistad y Yapacaní.



Hoy se sumo el bloqueo en el kilómetro 17 de la ruta a Montero. En el sitio afiliados de la cooperativa Patria de Warnes estacionaron más de 40 volquetas que impiden el paso.



El sector transportista realiza bloqueos desde ayer, en busca de la modificación del Código Tributario y la universalidad de la facturación. La Cámara de Transporte Internacional no ha salido a bloquear, a la espera de una reunión con el ministro de Economía, Luis Arce, que podría darse entre jueves y viernes, para solucionar las demandas del sector.