Ben Stiller logró vencer el cáncer de próstata

El comediante Ben Stiller reveló este martes que padeció cáncer de próstata, el cual le fue diagnosticado hace dos años gracias a lo cual pudo combatir la enfermedad.



El actor de 50 años habló por primera vez del tema, en una entrevista con el programa The Howard Stern Show. “Apareció de la nada. No tenía idea”, señaló en la ocasión. “Al principio no tenía idea que iba a pasar. Estaba asustado. -El cáncer- Detiene todo en tu vida porque no puedes hacer planes para una película, ya que no sabes que va a pasar”, agregó.



Tras enterarse de la noticia, Stiller de inmediato llamó a Robert De Niro, uno de sus amigos más cercanos quien también batalló contra la misma enfermedad hace algunos años. El ganador del Oscar le explicó algunas cosas y le dio consejos sobre cómo sobrellevar la situación.



El protagonista de Zoolander también decidió hablar con su esposa Christine Tylor y sus hijos Ella (14) y Quinlin (11). “Les dije ‘tengo algo con lo que tengo que lidiar’. Ellos me apoyaron mucho”, agregó.



“Realizar el examen salvó mi vida. Literalmente. Por ello estoy escribiendo esto ahora”, señaló en una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter. “Lo que tuve – y estoy saludable hoy gracias a ello- fue un preocupado médico internista que pensó que estaba en la edad para realizar el examen preventivo y lo discutió conmigo”, dijo el actor que fue diagnosticado a los 47 años.



“Si él hubiese esperado, como lo recomienda la Sociedad Americana de Cáncer, hasta que yo tuviera 50 años, no hubiese sabido que tenía un tumor que crecía dentro de mi hasta dos años después (…) cuando hubiese sido demasiado tarde”, sentenció.