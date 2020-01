La necesidad de cuestionar

Estos días observé que la publicidad de un vehículo decía “incluye impuestos 2016”. Aquello me hizo notar una incoherencia en el cobro del impuesto a la propiedad de los vehículos automotores, que consiste en pagar por todo el año sin importar que el vehículo sea comprado, por ejemplo, en noviembre o diciembre.

De esta forma, el ciudadano paga por servicios no recibidos y que no va recibir. Si una persona decide hacer la compra de su vehículo en octubre, no debería tener que pagar por los anteriores nueve meses. Lo más justo y correcto sería que el pago se lleve a cabo en duodécima. Asimismo, tiene sentido que el impuesto sea cobrado por adelantado, por el servicio a recibir los siguientes meses del año y no así por meses previos, en los cuales no se hizo uso de la infraestructura pública.

De este modo habría un trato justo entre el fisco y el contribuyente y, por deducción lógica, el volumen de ventas de vehículos sería más regular durante todo el año, generando mayor liquidez y margen de ganancia a las empresas comercializadoras y se evitaría un daño económico a los involucrados en la transacción. El hecho de que la empresa comercializadora ofrezca pagarle el impuesto al cliente es un perjuicio económico que se ve obligada a asumir con tal de lograr sus ventas.

Si anhelamos que se creen más empresas, se generen más puestos de trabajo y cada vez más ciudadanos cumplan con sus obligaciones y abandonen la clandestinidad, primero que nada las reglas deberían no solo ser claras, sino también justas y coherentes.

Detrás de la competitividad, la agilidad y el bienestar de los países prósperos y las grandes potencias, existe una maquinaria burocrática enfocada en dar servicio, atender necesidades y orientar a todos para un bien común y no para el interés propio. Esa es la forma de generar confianza y credibilidad hacia las instituciones públicas y sentar las bases de la sostenibilidad. El rol del ciudadano debe ser siempre el de cuestionar y exigir cambios