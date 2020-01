Usarán fondos de jubilados para ayudar a productores

El Gobierno nacional anunció la creación de un Fondo en el Mercado de Valores, en el que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán invertir recursos de los jubilados, que serán utilizados para otorgar préstamos a pequeños y medianos productores. El fondo de inversión es de $us 150 millones y se pondrá en marcha una vez se aprueben nuevos decretos supremos.

Así se lo dio a conocer ayer, luego de una reunión efectuada entre el presidente Evo Morales, los ministros de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora; de Defensa, Reymi Ferreira, y de Autonomías, Hugo Siles; los empresarios privados y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en las instalaciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

El nacimiento de este fondo se encuentra en el marco de la Ley de Pensiones, que establece que las AFP puedan invertir el 5% de los fondos de pensiones en pequeñas y medianas empresas (art. 140 de la Ley 065, del 10 de diciembre de 2010). El proceso demorará al menos dos semanas.

El presidente Evo Morales aseguró que este Fondo prestará a los productores para capital de inversión a un plazo de hasta 10 años, a una tasa de interés del 7% (para sistemas de riego, compra de maquinaria agrícola y ampliación de la frontera agrícola), y para capital de operación a una tasa de interés del 9% (compra de insumos), con lo cual se podrá ampliar la frontera agrícola y dar seguridad alimentaria.

El 60% de estos recursos, es decir $us 90 millones, se prestará a los pequeños y medianos productores o asociaciones.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, para acceder a estos préstamos los productores deberán contar con un contrato de venta de su producción a una empresa agroindustrial y esta a su vez debe garantizar el 20% del préstamo que otorgue el Fondo a los productores.

Una vez se complete la venta del productor a la empresa agroindustrial, esta retendrá del pago al productor el monto para cancelar el préstamo y lo transferirá al fondo.



Los créditos a los productores contarán adicionalmente con la garantía del 30% de los fondos de garantía para el sector productivo, creados con el 6% de las utilidades de los bancos, con esto los préstamos que se otorguen estarán garantizados un 50% por la garantía de la empresa agroindustrial y de los fondos de garantía para el sector productivo.



El restante 40% del Fondo de Inversión, $us 60 millones, constituirán un mecanismo de cobertura para los inversionistas del Fondo (AFP), que serán invertidos en valores con bajo riesgo que permitirá cubrir con su rendimiento un posible impago de los productores.

El viceministro de Pensiones Mario Guillén, explicó que la cartera de las AFP bordea los $us 13.500 millones. “El 5% de esto es $us 675 millones y de estos $us 675 millones se está planteando que las AFP lo inviertan en este Fondo que es de $us 150 millones. Vale decir, ni siquiera la cuarta parte de lo que se puede invertir se invertiría en este tipo de fondo”, dijo.

Empresarios satisfechos

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias, saludó la creación del fondo, pues permitirá destinar el 5% de los recursos de las AFP para que se inviertan en el sector productivo de Bolivia, beneficiando a los productores. Resaltó que la propuesta fue lanzada por la Cainco, pero la maduró el Gobierno.

Por su lado, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, calificó de ‘excelente’ la idea y se mostró sorprendido por la rapidez en la que se aprobó el plan.

Aclaró que se debe esperar la normativa y luego será el Banco Unión (BUN) el que haga los análisis respectivos de las carpetas de los productores que quieran acceder al crédito.

Por su parte, Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), agradeció el apoyo del presidente Evo Morales