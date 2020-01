Gutiérrez, nuevo refuerzo de Oriente

Después de una larga recuperación. El mediocampista Helmut Gutiérrez es el nuevo refuerzo de Oriente Petrolero para encarar el torneo Clausura 2017. Llega de las filas de The Strongest, equipo en el que no pudo ser un aporte. El volante sufrió una rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda que lo alejó de las canchas durante el Apertura 2016-2017 y gran parte del Apertura 2017. No participó en la Copa Libertadores.

“Por (Pedro) Azogue estamos trayendo a Helmut Gutiérrez”, confirmó a La Revista de la Red Unitel el entrenador refinero, Eduardo Villegas. Y minutos más tarde el volante ingresó a San Antonio para entrenarse por primera vez en el conjunto refinero. Militó en equipo como La Paz FC, Real Potosí, Nacional Potosí, Sport Boys y Blooming. Tanto en el Toro (2015) como en el Tigre se consagró campeón (2016). En el último sin jugar un partido.

Gutiérrez solo ha jugado 60 minutos en el pasado torneo con el equipo atigrado, precisamente ante Oriente. No fue inscrito en la lista de buena fe que presentaron para encarar la Copa Libertadores 2017 porque aún no estaba completamente recuperado. Como no fue parte de este torneo internacional, puede ser tomado en cuenta para encarar la Copa Sudamericana con la camiseta verdolaga, cuando se midan ante Atlético Tucumán el 11 de julio.

Movimientos

Además de Gutiérrez, el fin de semana llegaron el arquero español Antonio ‘Toni’ Lechuga Mateos y el defensor David Andersen, que fue cedido por Destroyers a préstamo por seis meses. Se confirma que Alcides Peña se queda para encarar el campeonato local y el internacional. Se fueron a Bolívar Pedro Azogue y Óscar Ribera.