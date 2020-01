Gobierno analiza el informe y dice que hoy comentará

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, se excusó de comentar los resultados del informe presentado ayer en Colombia por la autoridad aérea de ese país, y manifestó que el Ejecutivo analiza el contenido del mismo para pronunciarse en el transcurso de hoy.



“Primero, decirle que no nos ha llegado nada oficialmente. Estamos en un proceso de análisis y sobre eso se puede conversar. Mi objetivo es ver el resultado de la investigación colombiana, quiero ver cuál es la situación real antes de decir cualquier cosa al respecto”, respondió el ministro Claros.

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, señaló que habrá que analizar ambos informes, pero lo que queda claro es que Bolivia tiene una investigación interna en curso.



Informó que es muy posible que en el transcurso de esta jornada convoque a una conferencia de prensa.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, contestó a su celular y señaló. “Desconozco el contenido del informe, estoy regresando del campo, este martes me reincorporaré y ahí podremos tener un criterio sobre lo que me pregunta”.

Este medio intentó comunicarse con uno de los fiscales que indaga el caso en La Paz, Rudy Terrazas, pero el representante del Ministerio Público no contestó a su celular.



Mientras tanto Milton Andrade, el abogado defensor de Gustavo Vargas Villegas, un director de la DGAC que fue detenido en San Pedro acusado de firmar la autorización de trabajo de la línea aérea LaMia, pese a que su padre era ejecutivo de esa empresa aérea, manifestó que no puede hablar sobre el informe. “Lo que sí debo destacar es que en ningún momento se menciona a mi cliente y se lo mantiene al margen de toda culpabilidad.



El vicepresidente Álvaro García Linera aclaró el sábado que la investigación del accidente de la línea aérea LaMia es preliminar e interna, pero que ya estableció la supuesta culpabilidad del piloto boliviano fallecido en el hecho, y responsabilidades penales en contra de funcionarios de instituciones estatales como Aasana y DGAC. Adelantó que los resultados de esa indagación se entregarán a las autoridades de ese país como “un aporte”.



Aeronáutica Civil de Colombia señaló el viernes que el Gobierno de Bolivia no tiene facultad ni competencia para dar resultados oficiales sobre la investigación del accidente aéreo que diezmó al club de fútbol Chapecoense de Brasil. “El país líder de la investigación es Colombia”, declaró el director de la entidad colombiana, Alfredo Bocanegra, a RCN Radio y lo repitió ayer durante la presentación del informe