13 frases del discurso más revolucionario

El papa Francisco participó, junto al presidente Evo Morales, del cierre del II Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Santa Cruz. Durante su discurso mencionó la unidad de los pueblos para encarar los problemas económicos y la desigualdad social.



También hizo un llamado a proteger la tierra, a la que llamó la "casa de todos" y remarcó que el futuro de la humanidad no sólo está en manos de los dirigentes y gobernantes, sino "en manos de los pueblos".



Aquí, las 13 frases más importantes de su discurso:



1. "La globalización de la esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia".



2. "Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos (…) arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo".



3. "Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos".



4. "Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos "no" a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata".



5. "Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil".



6. "Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia".



7. "La concentración monopólica de los medios de comunicación social (...) es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo".



8. "Digamos "no" a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos "sí" al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz".



9. "Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la propuesta de soluciones a los problemas contemporáneos. Me atrevería a decir que no existe una receta".



10. "Pido humildemente perdón por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América".



11. "Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra".



12. "El futuro de la humanidad está fundamentalmente en manos de los pueblos".



13. "Por favor, les pido que recen por mi y si alguno de ustedes no puede rezar, con todo respeto, les pido que me piensen bien y me manden buena onda".