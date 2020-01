El estrés en los niños, un peligro para sus dientes

Nadie está a salvo de uno de los grandes "demonios" modernos como es el estrés. Y tal parece que los adultos no son los únicos que tienen que aprender a lidiar con los síntomas de este mal, pues los niños no estan exentos del mismo y peor aún deben lidiar con un problema más, la salud bucal.



En un artículo publicado en el diario español El País, la doctora María Moya, de la clínica Ortofamily, asegura que los problemas dentales en los niños es otra de las señales de que algo no va bien.



El estrés es la segunda causa de caries dental después de la placa bacteriana



"El estado de ansiedad aumenta la acidez de la saliva atacando al esmalte de los dientes, la capa natural que los protege", explica la experta. "La presión social y académica impone sobre los más pequeños un nivel de estrés que puede afectar de forma severa a su salud bucodental. Hay que recordar que se trata de un sistema inmune que está aún en formación", añade. En este sentido, la doctora advierte que el estrés puede desembocar en la inflamación y el sangrado de las encías, el primer paso para que se convierta en una enfermedad crónica o gingivitis.



Y además del dolor durante el cepillado y la mayor sensibilidad de las encías a los cambios de temperatura, un síntoma muy común del estrés es el bruxismo. "Cada vez nos encontramos con más casos de bruxismo en los niños, un hábito nocivo que consiste en hacer rechinar los dientes inconscientemente", asegura la experta de Ortofamily a El País.



"Las consecuencias son el desgaste de las piezas dentales e, incluso, dolores en el cuello, la cabeza, la columna y las articulaciones mandibulares", añade.



Del mismo modo, la doctora advierte de que el estrés puede materializarse en úlceras, labios agrietados, boqueras o herpes labiales: "El herpes es producido por un virus que habita en los nervios faciales y se reproduce en momentos en los que el organismo tiene menos defensas, como son los periodos de estrés". Una situación que requiere un mayor control de los padres, que deberían asegurarse de que los niños mantienen unas costumbres de higiene bucal correctas. Aun así, Moya reconoce que incluir tratamientos con flúor y acudir con frecuencia al especialista puede ser la mejor manera de combatir estas afecciones durante los periodos de estrés.



Síntomas bucales del estrés

- Encías más rojas y amoratadas.

- Hinchazón y pérdida de encía alrededor de algún diente.

- Sangrar al comer o al cepillarse los dientes.

- Aparición de heridas y aftas que pueden causar dolor en la encía.

- Mal aliento.

-Sensación de movimiento en los dientes y separación.