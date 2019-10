León se desvanece y piden atención para su salud

Aún no se aclara su situación jurídica a 14 días de estar detenido. El exabogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, se desvaneció antes de declarar por el proceso que le siguen los ministerios de Transparencia y Defensa por supuesta falsificación de su libreta militar.



"Mi esposo está delicado, están poniendo en riesgo su vida. Esta mañana se puso otra vez mal y lo ponen en una oficina, sin hacer absolutamente nada. Se desvaneció, ayer en la noche pedí que lo atiendan y me dijeron que tengo que seguir el conducto regular", dijo su esposa, Graciela Mendoza.



Pese a que una juez dispuso su detención domiciliaria, con posibilidad a trabajar, el jurista permanece en celdas judiciales debido a la falta de un custodio. Esta jornada fenece el plazo judicial dispuesto para que se cumpla la orden que dispone además su arraigo.



"¿Quién me va a responder por la vida de mi esposo? Tengo dos hijas, les ruego que le den el custodio y se pueda tratar de su gastritis, él en cualquier momento puede morir, si le pasa algo, quién va a responder", agregó la mujer, visiblemente afectada por la situación.



Ayer la Dirección de Régimen Penitenciario informó que no cuenta con custodios hasta dentro de 10 días. Su defensa presentó un memorial en el que ofrece la contratación de tres custodios para que el abogado vuelva a su casa, se espera que ese hecho se dirima en las próximas horas.



"Soy una persona con convicción, no me voy a caer y de frente les digo: lo que ellos (los del Gobierno) buscan es acabar no solamente ni libertad y con mi vida", dijo la pasada jornada quien fuera defensor de la exnovia de Evo Morales.