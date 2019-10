Avanza plan para agilizar el tráfico vehicular por el Cristo

10/05/2015



La intervención que pretende ejecutar el gobierno municipal en el Cristo Redentor, además de la circulación fluida, permitirá reducir de 40 minutos a solo 10 el transitar por este lugar crítico.



Boris Salomón, secretario municipal de planificación, adelantó que se proyecta construir una ‘megamanzana’ alrededor del monumento el Cristo y convertir la parte central interna en un gran área verde, puesto que este punto es el ingreso a la urbe.



El plan propone construir una rotonda a nivel de la calle que bordea actualmente la clínica El Cristo (ubicada al lado del hotel Cortez), la misma que atraviesa la avenida Monseñor Rivero y continúa por la Fiscalía de Distrito hasta desembocar en el segundo anillo. Esta misma vía continuará con calles perimetrales en la zona noreste hasta completar una rotonda por donde se podrá desviar para aliviar el nudo vehicular. Solo tendrán que pasar por el Cristo quienes quieran pasar recto de norte a sur o de este a oeste, y viceversa.



Según Salomón, recorrer esta intersección demanda entre 30 a 40 minutos, debido a que en este punto confluyen muchas actividades que congestionan el tráfico vehicular. Dos colegios cercanos (La Salle y María Goreti) son la salida y entrada de la ruta al norte; asimismo se encuentra el bulevar de la Monseñor Rivero, la Fiscalía de Distrito y el Palacio de Justicia. Todos generan alto movimiento peatonal y vehicular.



Con miras a concretar esta obra, el Concejo Municipal aprobó el proyecto de ley 067/2015, que dispone la expropiación de predios aledaños a la rotonda del Cristo Redentor, para la habilitación de vías perimetrales y áreas verdes, en los cuadrantes noreste y noroeste.



La norma no es nueva, pues data de 1996. Según se informó la ley que fue aprobada en sesión ordinaria del 4 de mayo, ratifica y actualiza la necesidad y la utilidad pública que había sido establecida en la Ordenanza Municipal 048/96, además que modifica y amplía la superficie a expropiar, de 6.185,38 m2 a 13.768,06 m2 en los predios aledaños.



Los posibles afectados

El secretario de Planificación informó que entre seis y ocho predios serán expropiados. Javier Eduardo Barrón, propietario de Barrons Cars, ubicado a pocos pasos del Comando de la Policía, manifestó que está dispuesto a escuchar el planteamiento del gobierno municipal, si es para crecimiento y mejoramiento de la ciudad. Desconoce cuántos metros serán afectados de su predio. “Es un pedazo, aún no se ha determinado nada y tampoco hemos recibido ninguna comunicación oficial; creo que son 300 metros”, dijo, agregando que las obras deben ser pensando en el futuro y en una ciudad moderna y no para solucionar los problemas del momento.



Otra vecina, también afectada, indicó que la ley de necesidad pública es un proceso largo, ya que se deben cumplir varios pasos. “El ‘preci-justi’, como se denomina este proceso, debe ser tomando en cuenta el valor comercial del metro cuadrado en la zona y se lo debe hacer en una audiencia”, dijo. En su caso, se vería afectado casi todo su predio