Saucedo: “Esperamos mantener el invicto”

El delantero de Guabirá Carlos Enrique Saucedo afirmó que tienen como premisa derrotar a Real Potosí, este miércoles (15:00), para alargar su racha sin perder en el estadio Gilberto Parada, de Montero. El conjunto azucarero tratará de cerrar una excelente campaña frente a su público.

“Tenemos un partido difícil pero queremos seguir con la racha que tenemos de local. Esperemos mantener el invicto y quedarnos con los tres puntos en casa", dijo a DIEZ ‘Caballo’ Saucedo. El conjunto dirigido por el técnico Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo está en la cuarta posición y pueden terminar un peldaño más arriba si Oriente cae en su visita al campeón Bolívar.

El goleador aseguró que no aflojará el ritmo que imprime cuando su equipo juega de local por lo que pretenden salir a 'asfixiar' al rival. "Siempre hacemos sentir a la visita que estamos en casa. El ritmo que ejercemos en Montero es importantísimo para ahogar al contrario por lo que tenemos que aprovechar los errores que comentan", dijo Saucedo.

Saucedo es el goleador del elenco azucarero. Lleva 15 tantos, solo a uno del máximo artillero de la Liga Enzo Maidana. "Si se me da la oportunidad (de ser goleador) será bienvenido, pero no solo yo tengo la chance también hay otro colega (Pablo Escobar). Si no se da, igual estoy tranquilo con el trabajo que he hecho hasta ahora en Guabirá", sostuvo el artillero cruceño.

Saucedo también destacó el trabajo de los jóvenes que están respondiendo a la confianza del técnico Antelo. "Hay buen material joven en Guabirá, muy buenos jugadores que están aprovechando la oportunidad. Nosotros los mayores siempre tratamos de apoyarnos, aconsejarlos y guiarlos”, finalizó el ariete.