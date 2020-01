Policía cambia sus mandos y Romero solicita más lealtad

Lealtad y verdad, esas son las dos palabras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, repitió insistentemente durante la posesión del nuevo Estado Mayor, direcciones y comandos departamentales de la Policía boliviana. Son 34 los cambios dentro de la institución, que es reestructurada tras el conflicto entre el Gobierno y los mineros cooperativistas, que provocó la muerte de seis personas, cinco trabajadores y el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.



“Transparencia, disciplina, lealtad con el Estado, con la institución, con ustedes mismos, y eficiencia; ese es nuestro pedido especial, que siempre nos digan la verdad, porque cuando nos dicen la verdad podemos tomar decisiones adecuadas. Si no nos dicen la verdad, vamos a equivocar las decisiones y ese es un pedido especial, díganos la verdad”, enfatizó la autoridad.



El anterior Estado Mayor de la institución del orden tomó juramento en junio de 2015 y extendió sus funciones al mando del general Édgar Téllez, que permaneció como comandante hasta la primera semana de agosto, días antes que estallara el conflicto cooperativista que causó decenas de uniformados heridos por los enfrentamientos con los cooperativistas que bloqueaban los caminos.



“Nunca me he lavado las manos con la Policía, nunca me he lavado las manos con alguna autoridad policial y nunca he dejado solos a nuestros integrantes y a nuestras autoridades policiales cuando hay situaciones imprevistas, y esa conducta la vamos a mantener invariable”, agregó el ministro, a tiempo de anunciar visitas sorpresa a las dependencias.



Los cambios

El Estado Mayor está integrado por: Rino Salazar, comandante; Rosa Lema, subcomandante y jefa de Estado Mayor; Elvis Antezana, inspector general; Víctor Hugo Oña, presidente del Tribunal Disciplinario Superior; René Rojas, director nacional de Personal; Carlos Arismendi, director de Inteligencia; Gary Omonte, director nacional de Planeamiento; Mario Centellas, director nacional administrativo, entre algunos de los cambios.



Durante su intervención, el comandante de la Policía, Rino Salazar, agradeció al presidente Evo Morales y al ministro Romero “por haber respetado la institucionalidad de la Policía” e instó a los nuevos jefes a “comprometerse con firmeza para abocar todo el conocimiento y experiencia al servicio del pueblo boliviano”.



Los nuevos comandantes departamentales son, La Paz, Abel de La Barra; Santa Cruz, Juan Carlos Dalence; Oruro, Juan Luis Torrelio; Cochabamba, Elvis Baptista; Potosí, Marco Encinas Guizada; Tarija, Ramiro la Fuente; Chuquisaca, Marco Antonio Calvimontes; Beni, Edwin Oblitas; y Pando, Daniel Quintanilla