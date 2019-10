Confirman la muerte del 'número dos' del Estado Islámico

El Estado Islámico (EI) confirmó este martes que el segundo en la cadena de mando del grupo, Abu Mutas al Qurashi, murió este año en un ataque aéreo perpetrado en Irak por Estados Unidos.



"Estados Unidos se regocija de la muerte de Abu Mutaz al-Qurashi y la considera una gran victoria", dijo el portavoz Mohamed al-Adnani en la grabación difundida en sitios islámicos.



El 21 de agosto, Estados Unidos había anunciado la muerte del líder de ISIS por un ataque perpetrado el 18 de agosto cerca de la ciudad iraquí de Mosul pero el dato no había sido confirmado.



En el mensaje, de una duración de 40 minutos, la fuente no confirma la fecha ni el lugar exacto del deceso, pero amenaza a los soldados estadounidenses, que "están cada vez más débiles".



La difusión de este audio se produce después de que las fuerzas iraquíes bombardearan este domingo un vehículo de los dirigentes del grupo, a raíz del cual crecieron las dudas sobre el estado del máximo jefe de la organización, Abu Bakr al Bagdadi,



Sin embargo, un responsable de las fuerzas de seguridad iraquíes explicó a la agencia de noticias EFE que Al Bagdadi no estaba entre los nueve fallecidos de ese ataque.