Requisa no ubicó indicios del hijo de Evo con Zapata

El allanamiento del domicilio donde vivía Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales y exgerente de la empresa china CAMC, no encontró ningún indicio sobre la existencia del hijo que ambos tuvieron en 2007, según reveló hoy el ministro de Defensa Reymi Ferreira.



"Nunca ha estado inscrito en ningún colegio, no tiene cédula de identidad, en la requisa que se hizo al domicilio de Zapata no se encontró ninguna foto, algo que diga que hay una vinculación familiar", dijo la autoridad en Palacio de Gobierno.



Sostuvo que "la abuela, el abuelo, la hermana desmienten que el niño existe, no lo conocen (...) En todo caso, el presidente, como padre. hizo la representación ante un juez para ver que sucedió y el dará la versión finalmente".



La pasada semana Zapata compareció ante el juzgado público segundo de la niñez y la adolescencia en la ciudad de La Paz. Fue convocada para que diga si existe o no el hijo de Evo Morales, su expareja, y de detalles sobre su paradero.



Ferreira reiteró que "yo le puedo decir con absoluta certeza que el niño no existe y que quienes quisieron hacer ver al presidente como un mentiroso, van a quedar en ridículo", sobre las versiones que aún dan cuenta que el menor vive.



Mientras que durante el fin de semana el propio presidente pidió que "nunca más" le pregunten por el hijo o la relación que mantuvo con Zapata, empresaria que es acusada por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.