"Tuve que hacerme el muerto”, dijo el agredido por miembro de 'Calle 7'

Tras la difusión de imágenes en la que aparece Kenny Teodovich, exparticipante de "Calle 7", golpeando al joven Andre Zanki, que acompañó a la exnovia del acusado a su domicilio, el agredido salió a dar una conferencia de prensa en la que dijo que tuvo que hacerse el muerto con el fin de parar la golpiza.



“Yo llegué a la casa de la exnovia (de Teodovich), después de que entró ella a su casa, me atacó por sorpresa y no tuve ninguna oportunidad de defenderme. El tipo creyó que me había matado. Tuve que hacerme el muerto”, expresó en conferencia de prensa transmitida por Divinas & Famosos.



Puedes leer: Calle 7 decide separar a participante tras agresión



Zanki dijo que conoció a la exnovia de Teodovich en la Expocruz y que salieron por amigos que tenían en común. "Me comentaron, después de la agresión, que el chico nos esperaba afuera del boliche", contó.



El joven agredido añadió que perdió el conocimiento y cuando despertó ya estaba internado en un hospital. "Lo que ha hecho no es nada menos que de un criminal, el tipo casi me mató, si es que no pensó que yo ya estaba muerto", manifestó.