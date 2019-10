Tribunal descarta citar a 77 testigos de los magistrados

Eugenio Rojas, presidente del Tribunal de Sentencia del Senado, que procesa a los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Rosario Chánez por ‘congelar la Ley del Notariado, negó ayer la posibilidad de volver a emitir comparendos para 77 testigos de los acusados, pese a que estos fueron redactados por la Secretaría del Senado, con fecha del sábado 13 y entregados a los abogados el mismo día, al concluir la audiencia de la jornada.

Además, el Tribunal rechazó la mayoría de las pruebas entregadas por los acusados, aduciendo que se tomaron de forma ilegal.



La defensa de Cusi presentó 40 testigos, y la de Chánez otros 37. El abogado Guido Melgar, que defiende a Chánez, señaló que entre los citados figuran el vicepresidente Álvaro García Linera, la ministra de Justicia, los magistrados no suspendidos del Tribunal Constitucional y los del Consejo de la Magistratura.



“Parece que Rojas tiene terror a que esas autoridades vengan a declarar en este juicio de responsabilidades. Todo está pactado y hay apuro, por lo que temo que no podremos presentar testigos de descargos”, afirmó el abogado.



En la audiencia, Melgar dijo que “los comparendos que solicitamos la semana pasada señalan como día y hora el mismo sábado. Emiten documentos para notificar a los testigos para que asistan a una audiencia que ya pasó”, recalcó.



El secretario del Tribunal señaló que “los memoriales fueron presentados el viernes; me pidieron que los haga lo antes posible y, por eso, los hice para el sábado”.



El presidente del Tribunal, Eugenio Rojas, dijo en ese momento que se cumplió con las notificaciones. Cusi solicitó que “se vuelvan a emitir los mandamientos para días posteriores, pero no ese mismo día”.



El abogado León complementó que el secretario debe actuar con lealtad procesal. “La citación es para el 13, pese a que sabían que la audiencia era hoy (ayer). Cuando se convocó a la comparecencia del 3 de diciembre, se nos entregó el mandamientos para las 14:30 del 2 de diciembre. No es posible”.



El secretario señaló que los comparendos “estaban listos el sábado por la mañana”. Admitió el error que mencionó León con relación a la audiencia del martes 2, pero dijo que se rehicieron los comparendos.



León subrayó que “hay que entregarles las citaciones a las autoridades con respeto y antelación. Citaremos a las querellantes también, son personas que a simple pedido nuestro no vendrán. El Tribunal debe expedir el comparendo y, en caso de no asistencia, se libra mandamiento de aprehensión”. Rojas insistió en que “no se emitirán nuevos comparendos”



La abogada de Cusi, Tomasa Yarhui, insistió: “Presentamos una lista de 40 personas porque es vital la presencia de los testigos en este proceso.

Rojas concluyó: “Reiteramos, hemos cumplido.



No estamos violando ningún derecho, en ese sentido no se va a emitir otro comparendo, se han emitido dos veces”, sentenció