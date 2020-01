Investigador defiende al bebé con tres ADN

El nacimiento de un bebé con material genético de tres personas "es un parteaguas" que abre las puertas al desarrollo de nuevos tratamientos para diversas enfermedades, afirmó el doctor Alejandro Chávez, director del centro donde se realizó el procedimiento.



Entrevistado por Efe en las instalaciones del New Hope Fertility

Center en la Ciudad de México, Chávez refirió que el evento,

reportado el 27 de septiembre en la revista británica de divulgación

científica New Scientist, es resultado de un esfuerzo internacional.



"Para llegar al éxito que tuvimos, (usando) una tecnología tan

compleja, tuvimos que echar mano de todos nuestros recursos -los

recursos de Nueva York, los recursos de México", dijo el médico,

experto en fertilización in vitro.,



Añadió que se siente orgulloso de que este suceso haya tenido

lugar en México, concretamente en el centro New Hope de Guadalajara,

con la participación de especialistas mexicanos, "y que esto se

traduzca en una noticia que la gente vea como que en México se están

haciendo bien las cosas". "En ciencia estamos haciendo bien las cosas y podemos ser pioneros en áreas como la reproducción asistida", enfatizó.,

Puede leer: El bebé con 3 ADN se hizo en un país con vacío legal





Al contrario de algunos reportes periodísticos según los cuales

el procedimiento se efectuó en México debido a la falta de

regulación en la materia, Chávez subrayó que la razón es que en este

país "tenemos la tecnología y la capacidad para hacerlo".



"Esto es un tratamiento de reproducción asistida, quizá más

sofisticado, más complejo que el promedio, pero eso es. Y en México

desde hace muchos años se hacen tratamientos de reproducción

asistida con las condiciones que nos pone la Secretaría de Salud, y

esto no es diferente", abundó.



El método que se utilizó en el caso reportado en New Scientist

consiste en extraer el núcleo de un óvulo de la madre e introducirlo

en el óvulo de una donante al que previamente se le había retirado

su propio núcleo.



El núcleo es la parte de la célula que contiene el ADN que

participa en la combinación de material genético de ambos

progenitores como resultado de la fecundación.



A continuación, el equipo de New Hope, con sede principal en

Nueva York, fecundó con el esperma del padre el óvulo de la donante

al que se le había trasplantado el núcleo de la madre, y lo implantó

en el útero de ésta para una gestación normal.



Esto fue necesario porque la madre es portadora de una mutación

genética causante de una enfermedad letal conocida como síndrome de

Leigh, que afecta el desarrollo del sistema nervioso. La mutación

reside en el ADN contenido en organelos celulares llamados

mitocondrias, fuera del núcleo. Aunque la mujer está sana, el síndrome causó la muerte de sus dos primeros hijos. ,

Puede leer: Nace primer bebé del mundo con el ADN de tres padres



Ya que el ADN mitocondrial no participa en la mezcla de material

genético de los progenitores, el bebé varón que nació gracias a este

procedimiento es producto de la combinación de los genes de sus dos

padres únicamente, si bien heredó las mitocondrias sanas de la

donadora.



Por ello, Chávez objetó la descripción del procedimiento como

método de "tres padres" que diversos medios han usado. "El niño

tiene un papá y una mamá, y creo que ese título, aunque pudiera

sonar muy atractivo, demerita la técnica y asusta mucho. Y podría

también, potencialmente, alejar a gente que necesitara de estos

tratamientos", apuntó.



El especialista indicó que hay otros grupos que están

desarrollando técnicas parecidas de reproducción asistida. "Los

ingleses están muy cerca, yo creo, de tener un bebé. No sé si tienen

brazos o no, pero creo que en los próximos 12 o 18 meses deberían

tener un nacido vivo como producto de tecnologías similares a esta",

dijo.



Las técnicas usadas en el Reino Unido difieren de la aplicada en

México en que, según explicó Chávez, implican la fecundación de dos

óvulos y "generar dos embriones, y uno de estos está destinado a ser

descartado".



"La novedad es que este es el primer bebé nacido en el mundo, con

cualquier técnica de reconstrucción celular, con transferencia de

organelos celulares. Ahora, dentro de las técnicas, esta que

nosotros ofrecemos es la que pensamos que es mejor porque no nos

obliga a generar embriones que están destinados a ser destruidos",

resaltó.



Respecto a las posibles ramificaciones médicas de este

procedimiento, subrayó que "definitivamente se convierte en una

opción para curar enfermedades mitocondriales que hasta ahora eran

incurables".



Pero el potencial no se queda allí, pues "como todo en medicina,

empieza a tener éxito una técnica y es muy probable que se le

encuentren nuevas aplicaciones".



"Dónde puede parar, no sabemos. Por eso es que consideramos que

es un parteaguas en el mundo de la reproducción asistida, por las

puertas que deja abiertas a conjugar tecnologías", argumentó

Alejandro Chávez.



El doctor confiesa que le gusta mucho soñar en el futuro. "Me

encantaría pensar que los tratamientos de reproducción asistida

tienen tasas de éxito del 100 %, que mejoran la posibilidad de tener

bebés sanos. Vamos, me gustaría soñar que quizá en un futuro muchos

problemas comunes puedan ser evitados", acotó. EFE