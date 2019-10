Mira el tráiler de El Bebé de Bridget Jones

Este miércoles se liberó el avance de la nueva entrega de la franquicia, donde se puede ver a la protagonista divorciada y con un problema: está embarazada y no sabe quién es el padre.



El adelanto muestra al personaje de Renée Zellweger confundida, pues no sabe si quedó embarazada de su ex marido (Colin Firth) o de Jack (Patrick Dempsey), un tipo con el que está saliendo.



Lo más llamativo del clip es el notorio cambio que sufrió el rostro de Zellweger por sus múltiples ‘retoques’ estéticos. La película se estrenará el 16 de septiembre.