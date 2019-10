Quintana acusa a EEUU de financiar a la prensa

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló la noche del domingo, que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) recibió desde 2008 medio millón de dólares del Gobierno norteamericano.



Juan Ramón Quintana, en entrevista con Bolivia TV, indicó que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) recibió recursos financiados a través del National Endowment For Democracy (NED), el Esfuerzo Nacional Democrático, "una de las instituciones más fuertes del Congreso de los Estados Unidos (EEUU)".



"La plata del Gobierno norteamericano llega a Bolivia a través de un conjunto de instituciones, organizaciones y una de las instituciones que recibe hasta hoy la plata resulta ser la ANP, que se supone vela, custodia, la libertad, las libertades públicas, el trabajo democrático, el trabajo transparente", manifestó.



En detalle

La autoridad de Estado agregó que la ANP recibió en 2008, 38.450 dólares; en 2009, 36.966 dólares; en 2010, 55.562 dólares; en 2011, 56.023 dólares; en 2012, 54.997 dólares; en 2013, 55.073 dólares y en 2014, 59.000 dólares.



Indicó que otras organizaciones no gubernamentales con fachada democrática en los últimos ocho años recibieron aproximadamente 10 millones de dólares, lo que permite ver la doble moral de los que hablan de democracia.



Quintana citó al Instituto Republicano Internacional, al "National Democratic Institute For International", a la Fundación Pusisuyo, al Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social, a la Asociación de Concejalas de Bolivia, al Centro Internacional de Empresarios Privados, a la Fundación de Apoyo al Parlamento y la Participación, a Iniciativa Ciudadana, al Instituto Socioambiental, a Sayari, a la Asociación de Juventudes Para el Desarrollo y a la Casa de la Mujer, como las otras instituciones y organizaciones que recibieron dinero de Estados Unidos.