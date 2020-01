Los bebés están hacinados en la maternidad

Cuatro recién nacidos compartiendo una pequeña cuna, un bebé en un sofá, otras cunas con tres niños, esa fue la realidad con la que se encontró ayer el asambleísta Johnny Morató (MAS) en un recorrido que hizo por el área de recién nacidos en quirófano del hospital de la Mujer Percy Boland.

Esta sala, donde se dan los primeros auxilios a los recién nacidos, tiene capacidad para seis bebés; sin embargo, ayer se tuvo que acomodar a 15 en las seis servocunas.

Se trata de un área de tránsito donde se atiende al bebé antes de que vaya donde su madre, pero ayer parecía una sala de internación.

“Hay hacinamiento, la maternidad está saturada, ha colapsado totalmente. Cómo es posible que haya pocas cunas y poco personal. Los trabajadores no abastecen, por eso han pedido derivar a algunos bebés a clínicas privadas”, expresó Morató y adelantó que pedirá un informe a la Gobernación, que administra los hospitales de tercer nivel. “Vamos a intervenir con la Fiscalía, porque esto no puede seguir así”, acotó.

El asambleísta dijo que la Gobernación debe comprar más cunas y destinar más personal a dicha sala, así como hacer una mejor distribución de los ítems.



Al respecto, la directora de la maternidad, Beatriz Durán, confirmó los problemas que existen en algunas salas de este nosocomio público.



En ocasiones hay niños que se llegan a colocar hasta en los mesones porque no hay más espacios.

En terapia intermedia, donde hay capacidad para tener a 40 recién nacidos, tuvieron que poner hasta a 43, pero con sus respectivas cunas. En terapia intensiva se mantienen copados los 21 espacios que disponen.



Según la doctora Durán, el mayor problema se presenta en la terapia intermedia, donde se ubica a los niños de bajo peso, es decir, que no están muy graves. Explicó que estos bebés deberían ser atendidos en los hospitales de segundo nivel, que son administrados por la Alcaldía, pero lamentablemente estos centros asistenciales todavía no cuentan con el personal necesario y por eso los casos son atendidos por la maternidad.

“Si todos los hospitales municipales de segundo nivel contaran con infraestructura y con el personal necesario, no pasaría esta situación”, expresó la directora.



Elevaron un informe

Durán dijo que se elevó un informe al área de servicios de referencias y contrarreferencias de los hospitales, para que tomen acciones y hablen con las autoridades municipales, a fin buscar una solución al problema.



El presidente del Comité pro Santa Cruz, Róger Montenegro, dijo que esta es una manifestación de un problema antiguo y grave en Santa Cruz.

El líder cívico remarcó que esto se ha hecho notar con anticipación, incluso han llegado a fallecer niños por falta de espacios en las terapias. Considera que las autoridades deben dar prioridad a este tema