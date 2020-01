Saúl Rosas no asistió a declarar a la Fiscalía

Saúl Rosas, exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y Miriam Guzmán, presidenta de la Corte Electoral Permanente, no se presentaron hoy a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha iniciado una investigación tras la denuncia presentada por el estudiante universitario Wílmer Juan Vásquez, sobre supuestas irregularidades en las elecciones de autoridades de la estatal cruceña.



El fiscal Iván Quintanilla informó de que Rosas y Guzmán le enviaron memoriales indicando que no conocían sobre las citaciones que el Ministerio Público emitió para que comparezcan a declarar hoy.



Quintanilla señaló que se valorará dichos argumentos para emitir nuevas citaciones, pero no descartó que se puedan emitir órdenes de aprehensión.



Sobre el exrector Juan Ortubé, que también fue citado para declarar hoy, el fiscal indicó que si bien se emitió una citación, él no fue convocado de forma correcta.



Guzmán fue citada a declarar para las 9:00, mientras que Rosas, para las 11:00.