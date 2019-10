Derbez dice que está fascinado con su hija

El actor mexicano Eugenio Derbez dijo hoy estar "fascinado" con su hija Aitana, fruto de su matrimonio con la cantante Alessandra Rosaldo, y confesó que ha pedido perdón a sus otros tres hijos por haberse perdido muchos momentos de sus vidas.



"Estoy disfrutando a mi hija como nunca; es totalmente diferente a lo que yo viví antes. Con mis hijos (mayores) no tuve el tiempo, no tuve la madurez, dediqué mi vida más a mi carrera que a gozarlos", admitió.



El comediante de 54 años de edad dijo que ha hablado con sus otros hijos, Aislinn (29), Vadhir (25) y José Eduardo (24), frutos de tres relaciones anteriores, para pedirles "perdón" porque se perdió "cosas maravillosas" que ahora se da cuenta.



"Es muy chistoso que a pesar de estar ahorita en el punto que siempre soñé desde chico, de mi vida y mi carrera, hoy por hoy la vida me pone a mi hija enfrente cuando tengo el reto profesional más importante", comentó. Sin embargo, "puedo decir con todo orgullo que lo que más quiero es correr a mi casa a abrazar a mi hija", señaló, y dijo que cuando está en un llamado de rodaje quiere que termine para llegar a casa a bañar a Aitana, quien en agosto próximo cumple dos años.



"La baño casi todas las noches", presume el director y protagonista de "No se aceptan devoluciones" (2013), quien asegura que sus "prioridades han cambiado" y ahora lo que más valora es el tiempo para la familia y "para disfrutar la vida".