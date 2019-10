Fortuna de Zuckerberg creció en $us 18.000 millones durante 2015

Gracias a una fuerte subida de los precios de las acciones de Facebook, su CEO, Mark Zuckerberg, añadió más de $us 18.000 millones a su fortuna en el último año.



El multimillonario de 32 años tiene ahora un patrimonio de $us 51.600 millones, lo que lo coloca en el segundo sitio en la segunda lista anual de Forbes de las personas más ricas en todos los estados de EEUU. Además, ha desplazado al fundador de Oracle, Larry Ellison, como el más rico en California.



Zuckerberg ha ganado $us 7.000 millones tan solo en los tres meses que han transcurrido desde la última publicación de la lista de multimillonarios de Forbes. En la actualidad es la sexta persona más rica del mundo.



Para generar su segunda lista anual de las personas más ricas en cada estado de EEUU, Forbes realizó cálculos sobres la base de los precios de las acciones del 6 de mayo.

