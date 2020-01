Nogales desafiará otra vez el Dakar

Con humildad y desbordantes ganas de seguir cumpliendo su sueño, el piloto cochabambino Danny Robert Nogales Copa prepara su tercera participación en el rally más peligroso del mundo. Dirá presente en el Dakar 2018.

Nogales no oculta la felicidad de cumplir este año la meta de convertirse en el primer piloto valluno en terminar un Dakar y asegura que valió la pena la alta inversión monetaria que realizó. "Estoy recuperándome económicamente, pero me siento feliz. Ya me preparo físicamente para correr la próxima prueba", dijo el piloto.

La pasión por el deporte tuerca es un reflejo de su padre, Simón, que fue campeón nacional de automovilismo departamental en Cochabamba, en 1992 y 1995. Danny se inclinó por las motos y compitió por primera vez a nivel local en 2013. Tres años después (2016) debutó en el Dakar, aunque no logró terminar la etapa nueve porque la ASO (Amaury Sport Organisation) le comunicó, sin argumentos, que la carrera había terminado para él.

Este año, luego del durísimo desgaste de 12 etapas, se ganó el honor de llegar hasta la meta final en Buenos Aires, Argentina. Él recuerda ese momento como el más feliz de su vida. “Fue único, algo inexplicable. Sentí mucha emoción, en esa ocasión agradecí a mi familia y principalmente a Dios porque él estuvo conmigo”, dijo Nogales.

El cariño de la gente por las rutas es su principal fortaleza para el ‘Llanero Solitario’, que causó conmoción en propios y extraños por su valentía de correr sin asistencia, en la categoría maratón. Recuerda algunos días en la competencia que llegaba al vivac a altas horas de la noche y se amanecía arreglando su motocicleta. Al otro día con las energías que le quedaban encaraba la siguiente etapa.

A cinco meses de la nueva versión del rally mundial, Nogales se prepara físicamente con su entrenador Gabriel Parra en los gimnasios Premier Fitness Club y Megatlon, que lo apoyan prestándole ambientes.La parte técnica la realiza por las noches, ya que durante todo el día trabaja en su empresa de servicio electromecánicos, Simons. El piloto, de 34 años, nació en la ciudad de Cochabamba pero vive desde su niñez en el municipio de Vinto, que está ubicado a 17 kilómetros de la urbe valluna. En dos semanas viajará a Chile para practicar navegación para encarar las etapas en el desierto

Firme en KTM

En 2016, corrió en una Honda 450 y al año siguiente la dejó de lado para abordar en una KTM 450 Factory (réplica). En 2018, seguirá con la misma motocicleta que está siendo arreglada en la fábrica de la automotriz, Austria. “Es una máquina que cumple las expectativas. Tiene calidad para todas las clases de camino”, dijo.

Con peso en la espalda por la falta de apoyo

A Danny Nogales se le corta la voz a la hora de hablar de patrocinadores, pues el apoyo económico que recibe no es el que esperaba luego del Dakar 2017, donde compitió a puro pulmón y cubrió casi toda la inversión de su bolsillo.

En la llegada de los competidores a La Paz en el Dakar de este año, las autoridades del país se comprometieron en ayudarlo. "Había un compromiso por parte del presidente (Evo Morales), pero hasta el momento no hay nada concreto", expresó Nogales.

Algunas de las empresas que lo respaldaron este año, lo volverán a apoyar para este nuevo desafío. El valluno admitió que la única empresa que lo contactó fue BoA (Boliviana de Aviación) y espera que en los próximos días se concrete el patrocinio.

Nogales es consciente de que competir con todas las comodidades es difícil. “Yo estaría contento con lo justo. Me desenvolvería mejor con un mecánico, un coche de auxilio y con una persona de apoyo”, sostuvo.