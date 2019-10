Chile afirma que Bolivia se muestra como víctima

"Bolivia está en una campaña de victimización", declaró el presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, ante las declaraciones que realizó el expresidente y portavoz de la causa marítima de Bolivia, Carlos Mesa.



Advirtió además "desinformación y falta a la verdad" en los argumentos que ofreció el representante nacional ante Televisión Nacional (TVN), donde anticipó que "estamos convencidos de que más temprano que tarde, Chile y Bolivia llegarán a una solución".



El político del vecino país dijo que en Bolivia "aseguran que están enclaustrados, pero eso es falso”, pues el 81 por ciento del comercio internacional lo realiza a través del puerto de Arica, "con una serie de privilegios que ningún país mediterráneo en el mundo tiene".



Mesa dejó en claro que la Demanda Marítima, que se considera en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, no afecta el Tratado de 1904 y surge debido a que la diplomacia entre ambos Estados falló a lo largo de la historia.



"Le diría a Mesa que no falte a la verdad; que diga las cosas como son", enfatizó Walker, agregando que las autoridades bolivianas encaran una campaña permanente de desinformación para crear un clima favorable en la comunidad internacional.



Walker aseguró que "el tribunal no nos puede obligar a ceder territorio de manera soberana a Bolivia" y exclamó que "al parecer el expresidente Mesa no leyó esta parte del fallo", ratificando que se ven limitadas las posibilidades bolivianas.



Mientras que Mesa, a través de su cuenta oficial en Twitter, se tomó un momento para "agradecer profundamente a todos mis compatriotas por tanto afecto y consideración conmigo", resaltando que las reacciones negativas en Chile muestran que las cosas se hicieron bien.