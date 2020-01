4 alimentos que te ayudan a ‘despertar’ después del almuerzo

Volver al escritorio después del almuerzo es difícil, la somnolencia aparece como una respuesta automática del organismo y no es fácil reanudar el trabajo en ese estado, ¿qué hacer para sobrellevarlo?



“Si bien el sueño posterior al almuerzo está relacionado directamente con los alimentos consumidos, es posible contrarrestar esta situación mediante la ingesta de otros alimentos que aportan nutrientes estimulantes de la actividad mental, capaces de favorecer la concentración y la memoria y, en definitiva, mejorar el desempeño laboral”, asegura Stefanie Chalmers, docente de Nutrición y Dietética de la Universidad del Pacífico en un artículo publicado en la revista Mujer.



“Existen elementos nutricionales que tienen importantes efectos positivos sobre la actividad mental a corto plazo, como la feniletilamina ; otros cuyos principales beneficios se advierten a largo plazo, como los ácidos grasos omega 3 y omega 9; y los antioxidantes en general, que logran objetivos positivos a corto y largo plazo”, explica Chalmers.



De esta forma, si la meta es mejorar el rendimiento laboral inmediato, se deben tener claras las diferencias. “Por ejemplo, aunque el omega 3 es recomendable, no tiene un impacto inmediato en el organismo, es decir, no funciona para ‘despertar’ después del almuerzo, pero a largo plazo sí permite mejorar la comunicación neuronal”, afirma la especialista.



Según apunta la revista Mujer, la docente de Nutrición y Dietética asegura que aunque se debe mantener una ingesta diaria equilibrada, hay cuatro alimentos infaltables para mejorar la eficiencia intelectual después del almuerzo:



Chocolate negro (70% cacao): Favorece la eficiencia laboral al inducir un buen estado de ánimo, ya que aporta feniletilamina, una sustancia psicoactiva estimulante asociada a sensaciones de placer. Además tiene triptófano, aminoácido necesario para la síntesis de la serotonina, la que a su vez permite controlar el apetito y limitar la ansiedad.



Té verde y té negro: Contienen grandes concentraciones de L-teanina, que además de tener efectos antioxidantes, regula los niveles de dopamina y serotonina a nivel cerebral, calmando la ansiedad y mejorando la capacidad de concentración.



Galletas integrales: Contienen carbohidratos de absorción lenta, que favorecen el ingreso paulatino de fuentes energéticas al organismo. Destaca además su aporte en vitaminas del complejo B, requeridas para los procesos metabólicos que permiten la comunicación neuronal, como el zinc, requerido para la actividad mental, y el magnesio que reduce la ansiedad. De todas maneras, no se recomienda consumirlas en exceso.



Guaraná: Esta semilla tiene propiedades potenciadoras del rendimiento, al mejorar la capacidad de la memoria, el estado de alerta y la resistencia al cansancio. En este caso es mejor que el café, ya que no favorece el nerviosismo.



OTROS TRUCOS QUE PUEDEN AYUDAR

?Además de los alimentos existen una serie de técnicas que despertarán y activarán a tu cuerpo después de cada comida



1. Pasea durante 10 minutos

Sal de la oficina, respira un poco de aire fresco y pasea durante 10 minutos. hacer esto ayudará a oxigenarse a tu cerebro y lo despertará de ese estado de letargo.



2. Mantente hidratado

Beber abundante agua y mantener un cuerpo hidratado evita que entremos en un estado de somnolencia del que no podemos salir sin dormir una siesta. Pero tampoco te pases con el agua.



3. Considera cuánto tiempo duermes.

La pesadez después del almuerzo podría ser peor si no has dormido lo suficiente la noche anterior. Los adultos necesitan 7 a 8 horas de sueño por noche para funcionar en óptimas condiciones, así que trata de acostarte a tiempo para dormir lo suficiente cada noche. Si sufres de insomnio, consulta con tu doctor para determinar la causa.