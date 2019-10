Aparece otra implicada en el caso 'clan YPFB'

Anoche llegó de Brasil Ana Belén Camacho, presunta implicada en los hechos de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Ella formaría parte del denominado "clan" que se benefició de contratos sin licitación.



Contra la mujer pesa una orden de aprehensión desde el pasado 8 de diciembre por adjudicaciones forzosas de contratos por el servicio de catering para la empresa estatal. Es propietaria de las empresas Omnimedia y Structura.



"Me acusan de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, anoche llegué al país desde el Brasil, vine a Bolivia y me encontré con la abogada Mónioca Ramírez, de Yacimientos, que me pidió diez mil dólares para sacarme del caso", afirmó Camacho en declaraciones a radio Erbol.



La empresaria calificó de "maleantes y corruptos" a los abogados y fiscales que llevan adelante el caso. Sostuvo que en las próximas horas se presentará ante la justicia en la ciudad de Santa Cruz para que no la aprehendan como a su hermana, Selva Camacho.



"Hay gente inocente que esta pagando, mi hermana y mi sobrino. Yo vengo a dar mi verdad y a decir quién es el cabecilla de esta clan, el señor Carlos Villegas. él me dijo que fugara, me dijo que me pusiera a buen recaudo", agregó Camacho.



En contraparte, la asesora legal de YPFB, Mónica Ramírez, negó por completo que hubiera pretendido extorsionar a Ana Belén Camacho y anunción un proceso legal por esas "declarciones falaces". "Me tendrá que probar con videos que le intenté sacar dinero. Ni siquiera la conozco", dijo.



Según la Fiscalía todavía se encuentra prófugo Marco Antonio Arguedas, que presuntamente operaba como testaferro al recibir dinero de las coimas, mientras que Selva Camacho y otros cuatro implicados permanecen encerrados en diferentes cárceles del país.



Piden investigar a Carlos Villegas

?

La gobernadora cruceña Ruth Lozada pidió este jueves que la

investigación en el caso de corrupción al interior de YPFB sea imparcial y llegue hasta las últimas consecuencias.



“No es el único escándalo de corrupción que tenemos en Bolivia. Así como existe un preso detenido que fue un expresidente de Yacimientos, no digo que metan preso al actual presidente, pero que investiguen a profundidad todos los casos de corrupción”, dijo Lozada.



La primera autoridad del departamento cuestionó que la Contraloría no fiscaliza a las empresas dependientes del Estado y si lo hace con otras entidades como las gobernaciones.



“Nosotros como Gobernación tenemos las 24 horas al día a la Contraloría y no encontraron casos de corrupción, del mismo modo debería la Contraloría fiscalizar en todas las instituciones que dependen del Gobierno”, dijo Lozada.