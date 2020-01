Juan Carlos Dalence: “Vamos a iniciar retos fuertes para tener mejores resultados”

El nuevo titular departamental de la Policía en Santa Cruz ofrece mucho trabajo y admite que existen problemas que necesitan inmediata atención. Anuncia una profunda evaluación a todo el personal.



_ ¿Quién es el nuevo comandante de la Policía en Santa Cruz?

Es un hombre nacido en Oruro, egresado de la Academia Nacional de Policías el año 1985, tengo más de 30 años de servicio, ahora he sido designado a Santa Cruz, región en la que vivo con toda mi familia desde hace 43 años. He estudiado allá, salí bachiller allá y la mayor parte de mi vida profesional la he destinado en esa capital.



_ ¿Cómo recibió esta designación?

Vamos a ir a trabajar con todo el agrado del mundo, vamos a poner nuestro máximo esfuerzo. Es un ambiente que conozco, sabemos cómo es el personal allá y vamos a emprender retos fuertes para tener los mejores resultados.



_ ¿Cuáles serán sus primeras tareas?

Haremos una evaluación inicial para ver qué unidades vamos a ajustar, qué operativos vamos a cambiar porque trabajamos a base de resultados, por eso haremos el análisis de lo que se necesita.



_ ¿Cuáles son los problemas que le inquietan?

Hay muchos problemas en Santa Cruz, unos grandes y otros pequeños, por eso haremos el análisis detallado para ver qué acciones tenemos que emprender; habrá algunos que tienen prioridad, como el tema de los delitos violentos, las pandillas y la violencia contra la mujer. Conozco el medio, conozco la institución, he estado gran parte de mi vida en Santa Cruz y no va a ser nada nuevo para mí.



_ ¿Cuál es su mayor característica profesional?

Soy trabajador. En determinados momentos hay que tener un carácter fuerte y en otros hay que incentivar y levantar la moral de nuestro personal para que realice un trabajo más satisfactorio.



_ ¿Es hombre de familia?

Sí, estoy casado con una bella mujer de Santa Cruz, Mónica Justiniano; tengo cinco hijos, todos nacidos en esa bella tierra y muy feliz de retornar.



_ ¿Qué mensaje le da a la población?

Voy a poner el máximo esfuerzo para cumplir y satisfacer las necesidades de seguridad de todos los habitantes y estantes de Santa Cruz