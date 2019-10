Sector avícola amenaza con no entregar pollos

El presidente de la Asociación Avícola de Pollos Parrilleros (Avipar), Winston Ortiz, dijo que productores afiliados de Santa Cruz decidieron no entregar los pollos a los mataderos si es que no se logra una solución al problema de la sobreproducción de 4 millones, que se tiene a escala nacional y una mejora en el precio que está por debajo de los Bs 6 por kilogramo.



"Estamos en un problema muy grave tenemos una sobreproducción de pollo y un precio muy por debajo a costo de producción, por eso las ocho asociaciones hemos decidido tomar medidas de presión si es que hasta el viernes nos somos escuchados por las autoridades nacionales" explicó el dirigente de la Asociación Avícola de Pollos Parrilleros, Winston Ortiz.



Los productores señalan que se tiene previsto para el lunes no entregar pollo a los mataderos y bloquear las granjas de donde sale "pollo terminado" y pollo bebé.



A la fecha el sector ha reportado una sobreoferta a escala nacional de 4 millones de pollos lo que genera precios que están por debajo de los costos de producción.

