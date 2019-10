Bolivia detecta faltas en Arica y entrega nota a cónsul chileno en La Paz

Fue una jornada con clima tenso en Arica, al norte de Chile. Luego de una espera de seis horas, la comisión boliviana, liderada por el canciller David Choquehuanca, detectó faltas al libre tránsito en el embarcadero chileno, que está administrado por la privada Terminal Puerto Arica (TPA). Por esta anomalías, el Gobierno de Bolivia entregó una nota de protesta al cónsul general de Chile en La Paz, Milenko Skoknic, para que explique las razones de por qué no se dejo ingresar al jefe de la diplomacia boliviana a inspeccionar el puerto.



Choquehuanca enumeró las vulneraciones que sufre el comercio boliviano en el puerto de Arica, entre ellos, el maltrato por parte de carabineros chilenos a choferes, la obligación de contratar abogados chilenos en caso de algún juicio comercial, la apertura de la mercadería nacional, a pesar de que existen normativas que lo prohíben, la clausura de garajes para camiones, multas injustas y el incremento autoritario de tarifas portuarias.



"El Gobierno de Chile vulnera sistemáticamente obligaciones con Bolivia. El libre tránsito lo convirtieron en un verdadero negocio. No quisieron que verifiquemos estas fallas, pero lo hicimos (...) Las condiciones son cada vez peores para el tránsito de la carga boliviana", cuestionó el canciller boliviano.



En La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que funge como canciller interino por la ausencia de Choquehuanca, entregó una nota de protesta al cónsul chileno en La Paz, Milenko Skoknic, y se pidió al diplomático que explique los abusos e irregularidades que sufren ciudadanos bolivianos en el puerto de Arica.



"El cónsul general de Chile fue convocado para que explique, se entregó hoy en La Paz una nota de protesta haciendo conocer todos estos atropellos", detalló Choquehuanca.



Al respecto, Romero señaló que "Bolivia hizo un enérgico reclamo" por los atropellos que sufren en el puerto chileno y por la "falta de respeto" que sufrió el canciller Choquehuanca en Arica, al no dejarlo ingresar al embarcadero.



Skoknic, al salir de Cancillería boliviana, se limitó a decir que la nota de protesta será entregada a su gobierno. "Recibí la nota de parte del ministro Romero, la que entregaré a mi gobierno, eso es lo único que puedo decir", expresó el diplomático chileno.



La comisión se trasladará esta noche a Antofagasta para verificar la situación del comercio boliviano en ese puerto.