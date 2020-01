Conoce al joven dispuesto a dar su vida por 'renta'

"¡Renta o muerte!", ese fue el grito que Joel Adán, de 26 años, esgrimió a su llegada a La Paz. Voluntario de Potosí, el joven es el encargado de cuidar a "renta", perro que se sumó a la caravana de personas con discapacidad desde un puente en Cochabamba.



"Realmente viene desde Quillacollo, se incorporó y las personas con discapacidad me pusieron a cargo de este cachorro para que siga adelante. Estoy muy agradecido por los brazos abiertos con los que nos recibió El Alto y La Paz", aseveró entre lágrimas en entrevista con EL DEBER.



Con varios años como voluntario de la Asociación "Libertad", Joel llegó a conocer a "Petardo", otro can que llegó a la sede de Gobierno hace algunos meses, junto a la movilización de el Comité Cívico de Potosí (Comcipo). Luego el cachorro consiguió un hogar y se convirtió en un símbolo.



Imágenes de "renta" en la movilización:,

"Desde Cochabamba llegó, caminó con nosotros los 35 días. Come sopa, un poco de pollo y trato de darle lo mejor para que no se intoxique. Ya no pudo caminar, por eso lo estoy cargando, también ha tenido sus peleas en el camino, pero nada grave", cuenta alegre el voluntario.



Además, "renta" tiene su propio veterinario de "cabecera" y tiene más de seis años, aproximadamente. "Es la mejor creación que Dios pudo hacer", dice orgulloso el joven, que junto a la caravana le compró una correa para que no se pierda.