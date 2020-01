Gabriela Zapata incurrió en doce contradicciones

Gabriela Zapata no logra salir del abismo. En su última aparición pública aumentaron las dudas con relación al caso que la involucra en uso indebido de bienes y servicios públicos y en otros 10 delitos. En el video difundido el domingo 19 por la red de televisión ATB, la exgerenta Comercial de la empresa china CAMC y expareja del presidente Evo Morales incurrió en al menos una docena de contradicciones a las versiones que suministró en febrero de 2016, cuando surgió la denuncia de supuesto tráfico de influencias.

La más notoria es la acusación a los opositores por la confabulación del menor de edad, cuando ella ya hablaba del niño hace más de un año.



Gabriela separó su historia desde que el abogado Eduardo León la defendió a partir del 20 de marzo del año pasado. Culpó al jurista de ser el nexo con Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), y de ‘inventar’ la trama del niño que supuestamente tuvo con Evo Morales. “Esa persona (León) ha financiado el tema de la contratación del niño (...) León me dijo que se iba a hacer un trabajo político, un libreto, que diga que el niño existía", relató Zapata en la aparición del pasado domingo.



El 15 de marzo de 2016, en una entrevista a la agencia ANF, Zapata aseguró que el niño sí existía. Lo dijo antes de conocer a León y sin leer el ‘libreto’ que diseñó supuestamente el abogado. “(El presidente) lo vio (al niño) en un par de veces, él me vio embarazada (...) lo llevé al niño al Palacio (de Gobierno) para que lo vea, pero no me dejaron”, relató en esa ocasión la exnovia del primer mandatario.

La versión de León

Eduardo León no cree en las declaraciones de su exdefendida. En contacto con este medio, apuntó a sus colegas Wálter Zuleta y William Sánchez, que también la defendieron, de ser los autores de la intriga del menor.

“Cuando me pidió que la defendiera me aseguró, hasta de rodillas, que el niño existía (...) El señor Sánchez Peña y el doctor Zuleta presentaron, el 8 de marzo (de 2016), un memorial más dos fotografías de un menor y, a la vez, una carta. Yo ingresé de forma posterior a esta presentación", indicó el jurista, recluido en San Pedro, de La Paz.



Para el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, la historia del niño fue fabricada por Zapata con el fin de lograr espacios de poder y dejó a la investigación verificar si la oposición armó esa trama. “Lo dije hace un año, el niño no existía, habían muchos elementos que indicaban que el menor nunca existió”, remarcó el ministro.



Otra contradicción es la manera cómo llegó Zapata a ser en Bolivia la gerenta comercial de la empresa china CAMC Engineering Co. Ella dijo, en el espacio con ATB, que fue producto del romance con el vicepresidente de la firma asiática, Shaen Wei.

Antes de ser aprehendida, la expareja del presdidente Evo Morales dijo a EL DEBER, el 10 de febrero de 2016, que llegó a la compañía a sugerencia de un consorcio donde trabajó.

Ven un caso ‘semiparalizado’

El exfiscal Antonio Ferrer observó que el caso de supuesto uso indebido de influencias que involucra a Gabriela Zapata, la exejecutiva de CAMC y expareja del presidente, se estancó, en parte, gracias a las apariciones mediáticas de la acusada.

“No aporta en nada, ya que un tiempo dice una cosa, el otro día tiene otra versión y después maneja otra. Con contradicciones un caso no avanza”, señaló Ferrer.



El líder del partido opositor Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, asegura que sintió “pena” por la exnovia de Evo Morales. “Se nota que cayó en lo más bajo y no logra resolver este asunto, que desde donde se lo vea es un gran tráfico de influencias”, consideró

LO QUE DIJO

ANTES

1. El niño

Zapata dijo que existía el hijo que supuestamente tuvo con el presidente Morales. Incluso señaló que el mandatario la vio embarazada y que ella llevó al menor a Palacio.



2. Su trabajo

Gabriela señaló que llegó a la firma China CAMC a sugerencia de un consorcio internacional donde trabajó como consultora.



3 Quintana

Zapata juró que conocía a Juan Ramón Quintana. Incluso le escribió una carta en la cual se despide con un “adiós mi rey”.



4. Evo Morales

Antes aseguró que la relación con Evo Morales siguió hasta el 2010 "por el niño" y que el mandatario vio al menor de edad.



5. Pensiones

La exgerenta de CAMC dijo que el jefe de Estado depositaba dinero mensualmente a una cuenta bancaria para el cuidado del niño.



6 PErsoneros

Aseguró que el jefe de Estado le envió personeros para que firme el acta de nacimiento. Dijo que el abogado fue Eusebio Gironda.



7. Llegó CNN

Antes, en declaración a este medio, dijo que contactó a la cadena estadounidense CNN para presentar a su supuesto hijo con el mandatario.



8. Prueba de ADN

Gabriela Zapata se mostró a favor de realizarse un examen de ADN para verificar la maternidad del supuesto niño.



9. Con Zuleta

Siempre aparentó tener solamente una relación laboral con el abogado Wálter Zuleta. Dijo que era una persona de confianza.



10. Su amiga

Mostró mucha confianza en su amiga Ximena Fortún y dijo que firmó un contrato de anticrético con ella por un inmueble.



11. Su tía Pilar

Pilar Guzmán defendió en todo momento a Gabriela Zapata. La exnovia de Morales dijo que era su tía y la nombró su vocera.



12. Documentos

Zapata presentaba documentos a los medios de comunicación y amenazaba a autoridades de Estado con inculparlas.

Foto: APG Noticias

LO QUE DICE

AHORA

1. El niño

Aseguró que el menor no existe y culpó a Eduardo León y a Samuel Doria Medina de "inventar" la trama del supuesto niño del presidente Evo Morales.



2. Su trabajo

Dice que producto del romance con el vicepresidente de la empresa China CAMC, Shaen Wei, fue gerente de la firma asiática.



3. Quintana

Ahora niega que conocía a Juan Ramón Quintana y culpó a Eduardo León de ser el ideólogo de introducir al exministro en la trama.



4. Evo Morales

Zapata, en el espacio en la red ATB, señaló que no ve a Evo Morales desde que terminaron su relación, el año 2007.



5. Pensiones

La exejecutiva descartó que el jefe de Estado haya pagado mensualidad por el supuesto niño, ya que Morales nunca lo conoció.



6. Personeros

Además, negó que personeros del mandatario le hayan visitado para obligarle a firmar el acto de nacimiento del niño inexistente.



7. Llegó CNN

Sobre la aparición de la cadena CNN en La Paz, acusó al abogado Eduardo León de ser quien gestionó un supuesto espacio para presentar al niño.



8. Prueba de ADN

Gabriela Zapata dijo que se rehusó a participar de un examen de ADN para comprobar la maternidad del supuesto menor de edad.

9. Con Zuleta

Ahora reveló que tenía una relación sentimental con su abogado, Wálter Zuleta. Pero también lo acusa de robarle dinero.



10. Su amiga

La acusó de hurtar dinero de su caja fuerte y se comprobó que compró el inmueble de Ximena Fortún, hija de Guillermo Fortún.

11. Su tía Pilar

Ahora acusó a Pilar Guzmán de cobrar dinero de terceras personas a nombre de ella. Dijo que le decía tía “de cariño”.



12. Documentos

Zapata acusó a sus abogados y amigos de robar los documentos que tenía en su domicilio y dijo que luego fueron utilizados.