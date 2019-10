Bachelet admite que 2015 fue ‘el peor’ de su gestión

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, admitió que la gestión que concluye fue la "peor" de todos su mandatos, marcada por las denuncias de corrupción, la tensión con Perú y, sobre todo, la derrota en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya frente a Bolivia.



"Claramente, hasta ahora, es el peor (...) Estoy esperando con ansias el 31 de diciembre, espero que vaya todo mejorando", manifestó la autoridad del vecino país esta mañana, en entrevista con "Publimetro".



Conoce más: Chile ratifica que nadie lo obliga a ceder territorio



Agregó que "no me refiero a mi evaluación en las encuestas, sino que vayamos teniendo los frutos de las cosas que estamos haciendo para que vayamos mejorando la vida de nuestros compatriotas".



La titular explicó que fue "un año duro desde todo punto de vista. No me puedo estar jajajeando todos los días, pero trato de tener buen sentido del humor", respecto a los problemas que afronta su administración.



Lee también: Chile apura entrega de su contramemoria



"Estoy segura de que la ciudadanía ya no tolera privilegios ni lados oscuros en ninguna institución (...) La gente en Chile no aguanta la falta de transparencia, los abusos, los privilegios. La gente no está disponible para eso, y eso habla bien de Chile", dijo sobre las constantes denuncias de corrupción.



La mandataria de Chile se vio agobiada por denuncias de corrupción en los casos Penta, SQM, Caval, colusión del papel tissue, además del cambio de su Gabinete de ministros y el intercambio de declaraciones con Bolivia por la Demanda Marítima.