Evo ratifica a los voceros del equipo del mar

El Gobierno ratifica que los expresidentes de Bolivia, entre ellos Carlos Mesa, continúan dentro del equipo de socialización de la Demanda Marítima contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Tenemos nuestros voceros para Europa, para EEUU y para el mundo, siguen los expresidentes como voceros de nuestra cusa marítima, el bloque marítimo boliviano de autoridades, exautoridades, organizaciones sociales y población se mantiene firme, no tiene porque debilitarse y hay que evitar que estos sectores chilenos se sientan envalentonados", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.



La autoridad recordó las palabras que en la víspera dio el presidente Evo Morales en una entrevista, donde reveló que "¿sabe cómo era la iniciativa? Tuto Quiroga vaya a hacer campaña en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra; Carlos Mesa en Latinoamérica; Jaime Paz Zamora, en Europa".



García Linera advirtió que "hay alguna gente que va a querer aprovecharse para sacar rédito en contra de Bolivia, lo habíamos dicho (...) La tarea ahora es que Bolivia siempre mantenga la iniciativa frente al mar, pero está claro que la derrota de Evo ha alegrado al Gobierno de Chile".



Hace un par de jornadas, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, aseveró que los voceros "han cumplido un rol muy importante en la etapa en la que tenían que cumplir ese rol (...) En la actualidad estamos en un trabajo jurídico".



El vicepresidente recordó además que "el presidente dijo algo que es muy cierto, y es que uno de los países o gobiernos que más a celebrado la derrota del Sí en el referendo es Chile", sobre lo que dijo un excónsul del vecino país, que apuntó a la inestabilidad política a raíz de la victoria del "No".