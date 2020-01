Vicepresidente pide cambiar hábitos contra mosquitos

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, durante la presentación de la norma de prevención del zika, chikunguña y dengue en la ciudad de Santa Cruz, pidió hoy martes cambiar los hábitos para prevenir las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

"No hagamos de nuestras casas nidos de moscos, eso queremos convocarlos, porque no es poca cosa, debemos cambiar los hábitos", indicó el vicepresidente, a tiempo de manifestar su preocupación por la aparición de enfermedades ante las cuales la población boliviana no está preparada, pues si bien uno está acostumbrado a la picadura de un mosquito no es habitual que una persona muera por esa causa.

"Cuando veamos un mosquito, no lo veamos como algo normal sino como un potencial asesino", indicó.

Casos

Según datos del Ministerio de Salud, en todo el país se han registrado 4.400 casos de dengue, 7.500 de chikunguña y 192 de zika, además de 19 mujeres embarazadas con zika, de las que 13 neonatos tienen microcefalia y dos, problemas del síndrome Guillain-Barré, derivado por dicha enfermedad.

Beni es el departamento con más casos de dengue (2.500 confirmados) y chikunguña (3.600 casos) y cero de zika.

En Santa Cruz son 716 casos de dengue, 818 de chikunguña y 149 de zika; mientras que en Cochabamba se reportan 46 casos de dengue y 70 de chikunguña. Pando tiene 579 de dengue y 611 de chikuña.

La ministra de Salud, Ariana Campero, señaló que dicha ley permitirá realizar un control más efectivo y coordinado entre los tres niveles de gobierno, con mayor incidencia en las labores de prevención de las tres enfermedades que ya son consideradas epidémicas.

"Tenemos una estrategia de gestión integrada que ha sido aprobada la gestión pasada por decreto y que hoy lo elevamos a rango de ley con seis componentes", explicó la autoridad de salud.

Campero aseveró que se trabajará en la vigilancia, atención gratuita, laboratorio, fumigación, recojo de basura y manejo integrado del vector.