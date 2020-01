Diputada de UD vio a Zapata 'amedrentada'

Por el "temor" que siente Gabriela Zapata no pudieron ingresar todas las diputadas de Unidad Demócrata a visitarla, hoy en la cárcel de Miraflores, según comentó la legisladora Irma Ledezma. Piden que se garantice la seguridad de la exnovia de Evo Morales.



Solo Lourdes Millares, jefa de bancada pudo ingresar al recinto y contó que vio a la empresaria "amedrentada", por lo que solicitó al titular de Gobierno, Carlos Romero, que se asigne a un custodio para que no le suceda nada a la mujer.



La exgerente de la empresa China CAMC guarda detención preventiva desde el pasado 28 de febrero y es acusada por varios delitos, desde que se denunció que protagonizaba reuniones y cerraba negocios desde oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia.



"Ella está en una situación muy complicada, amedrentada, la propia presencia de la Gobernadora ahí parada al frente de ella se constituye en un factor de presión", argumento en contacto con radio Erbol la diputada de UD.