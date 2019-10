Despiden a docente en una 'U' de Sucre y colocan a estudiante en su lugar

Una exdocente de la Universidad Indígena Boliviana Guaraní (Unibol) ‘Apiaguaiki Tüpa’ de Chuquisaca, denunció haber sido despedida por ser indígena.



Mercedes Bailaba, indígena chiquitana, quien era docente de lengua originaria en la Unibol, manifestó a la Red Erbol que pusieron a una de sus estudiantes para que de la clase en su lugar.



"Han usado a mi estudiante que es de mi nación (Chiquitana), llamando a la Junta Comunitaria para que sea docente de lengua originaria en mi reemplazo, la han utilizado y por eso me siento más molesta porque es un abuso al mi pueblo Chiquitano", declaró Bailaba a radio Parapetí de la Red Erbol.



La exdocente de la Unibol declaró que se sintió discriminada, luego de denunciar supuestas irregularidades administrativas en el lugar. "Me discriminaron por ser una mujer indígena en la Universidad Guaraní, quería que todo sea transparente y luego me han fichado por las observaciones que hice", manifestó.



Por su parte, Rufino Pasquito, presidente del Consejo Educativo Guaraní, respaldó a Bailaba e informó que estudiantes de las carreras Forestal y Petróleo, tomaron la Universidad Indígenas, frente a este y otros que se suscitaron.



Pasquito añadió también que se pidió al Ministerio de Educación que inicie una auditoría interna y externa.