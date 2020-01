Los venezolanos padecen un ‘Caracazo’ permanente

La vida ya no es vida en Venezuela. La crisis económica que la población ha estado padeciendo durante al menos tres años en la gestión de Nicolás Maduro, el sucesor del expresidente fallecido Hugo Chávez, contrasta con la gran riqueza petrolera de ese país que posee la primera reserva mundial de crudo. La escasez de efectivo tras la determinación del Gobierno de anular los billetes de 100 bolívares (Bs) el 11 de diciembre, que es el de mayor denominación y representa cerca del 70% del circulante, porque supuestas mafias colombianas ocultaban la moneda, agravó la hiperinflación y provocó saqueos, principalmente, en el estado Bolívar, así como la angustia de la población en general que, en lugar de contar su dinero, prefiere pesarlo a la hora de comprar algún producto, tal como ocurrió en Bolivia con Hernán Siles Zuazo en 1982.



Miguel Velázquez, un jubilado de 74 años, visita dos o tres veces por semana el banco en el populoso barrio caraqueño 23 de Enero, donde recibe su pensión para sacarla en pequeñas partes y guardarla en casa. Su miedo al llevar el dinero es dar la impresión que carga una fortuna y ser asaltado al abordar el transporte público. "La semana pasada cobré 10.000 bolívares, y me dieron cinco paquetes, no hallaba qué hacer, andaba viendo para los lados pensando en que me fueran a atracar pensando que cargaba dos millones de bolívares ahí", contó a la agencia Efe.



Para el economista Henkel García, de la consultora Econométrica, esa escasez se produjo porque el Gobierno no pudo mantener el ritmo de emisión de billetes en un contexto de inflación mucho más alta que la de 2015, que el FMI estima en un 700% para este año, mientras que firmas de análisis económico calculan en 400% debido a que el Banco Central dejó de publicarlos. La falta de efectivo también se acentuó al tiempo que el bolívar se devaluaba casi un 75% frente al dólar paralelo (mercado negro), que es el más usado.



Saqueos

La ola de saqueos del anterior domingo en 12 estados, fue la de mayor violencia en Bolívar, el estado más grande de Venezuela, ubicado a 584 km de Caracas, no pudo ser frenada ni por la fuerte militarización. Los vándalos, camuflados entre la población, ingresaron a más de 500 locales, entre farmacias, supermecados, hoteles y friales, de donde sacaron todo lo que pudieron. El panorama actual en Venezuela solo es comparable con el ‘Caracazo’, ocurrido en 1989, cuando, a raíz de un fuerte endeudamiento del Estado venezolano, tras la caída del boom petrolero y la alta devaluación, se desencadenaron grandes movilizaciones en la capital. Entonces, la represión militar acabó con cientos de muertos. El presidente Carlos Andrés Pérez determinó un control de cambio de dólares en medio de la escasez, lo que dio origen a mercado negro del dólar, lo que es similar a lo que ocurre actualmente. “Los hechos de Bolívar y otros estados tiene como detonante la decisión de Maduro de quitarle valor a los billetes de 100 Bs. Es una respuesta frente a medidas irrespetuosas e intransigentes a la tranquilidad de los venezolanos”, manifestó Marco Antoncio Ponce, director del Observatorio de Conflictividad Social (Ovcs).



Agregó que los disturbios de Bolívar pueden repetirse en cualquier estado debido al nivel de descontento con el Gobierno y recordó que en esta entidad se han presentado, hasta octubre de 2016, una cantidad de 509 protestas, mayormente por la falta de servicios básicos y problemas laborales.

“Lo que nosotros vemos ahora es como un ‘Caracazo’ continuado desde el año pasado, que estalló muy mal en algunas ciudades que no pudieron ser controladas como Cumaná y ciudad Bolívar. Hay saqueos, pero son rápidamente controlados por el Ejército, ya que el país está militarizado (No estaba militarizado en 1989 y había libertad de expresión), mientras que hoy, desde el año pasado, hay estallidos sociales pero son focales”, explicó la socióloga venezolana, Margarita Lopez Maya, a EL DEBER.

Proyección política

Nadie sabe con certeza qué vaya a ocurrir en 2017 con el Gobierno, pero Lopez Maya cree que están viviendo tiempos muy delicados en su país porque Maduro hizo de todo para evitar el referendo revocatorio: desde presionar al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia hasta suspender la consulta popular.

El objetivo del Gobierno es resistir hasta el 10 de enero de 2017, fecha en que si se produce la renuncia de Maduro o un revocatorio, será el vicepresidente quien asuma la Presidencia hasta completar el periodo constitucional; entonces, todo seguirá igual. Solo en caso de que el referendo se vaya a celebrar antes de esa fecha existe la opción de que se convoque a nuevas elecciones.

Gobierno militar

Consultada sobre si existe una figura clara que pueda suceder a Maduro, la socióloga venezolana responde: “La sucesión de Maduro está en manos de los militares, no creo en el capital político de ninguno de los civiles allí, será el que escojan los militares para hacer una fachada, habrá un gobierno militar con una fachada civil”.

Lopez Maya argumenta que el país está colapsado y la población está preocupada por la violencia y la inseguridad, y solo quiere que la situación se resuelva, porque muchos ganan solo para comer, la mayoría está en la pobreza y si alguien llega al poder y da soluciones, la gente lo apoyará