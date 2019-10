Un grupo de ‘profes’ plasmó su sueño y hoy tiene su barrio

Hace 30 años era casi impensable vivir en un área donde no había más que monte alto. Pero ahí, casi en medio de la nada, un grupo de profesores decidió forjar su destino, ayudados por la Federación de Maestros Urbanos, que facilitó la compra de lotes a crédito.



Así nació el barrio Magisterio Sur, en un área cercana a Palmasola, final de la av. Santos Dumont, que en tres décadas los educadores supieron convertir en una zona consolidada.



Quien lo visita por primera vez, nota que es una especie de ciudad satélite. No solo cuenta con todos los servicios básicos, sino que tiene un área central, donde coexisten un parque protegido, una escuela, un mercado, un centro de salud y otras obras de equipamiento social, que enorgullecen a los vecinos.



Ahora ellos están enfocados en organizar el festejo del 6 de junio, pues aunque su aniversario es el 5 de octubre, ese día es el aniversario del mercado municipal y la mayoría también festeja el Día del Maestro.

La profesora Rosaleni Rojas, una de las vecinas fundadoras y Zulema Escobar, que llegó cuando ya habían algunas viviendas, recuerdan que consolidar el barrio no fue nada fácil.



La profesora Rosaleni luchó en ese momento junto a otros vecinos para que lleguen los servicios básicos, el transporte público y la escuelita Magisterio Plan 120 Sur.



“Me acuerdo que teníamos que caminar un largo trecho, que no llegaba el transporte público. Los buses nos dejaban en la avenida (Santos Dumont)”, cuenta Escobar, al indicar que hay dos líneas de micros que prestan servicio al barrio y dos líneas de trufi.



Ahora los vecinos también disfrutan de un parque protegido, que tiene buen mantenimiento, ya que ellos colaboran con los gendarmes municipales en su cuidado.



Además tiene una infraestructura para el club de madres, donde las residentes reciben cursos de manualidades, repostería y otras capacitaciones. El mercado municipal también es motivo de orgullo para el vecindario.



Necesidades

Entre las tareas pendientes mencionó la pavimentación de todas las calles, el mejoramiento del alumbrado público y mayor patrullaje por la zona