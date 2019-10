COB propone mejorar ajuste salarial por encima del 7%

La negociación para el incremento salarial entra en la recta final, pues hoy la comisión económica de la Central Obrera Boliviana (COB) mantendrá una reunión, calificada como definitiva, con el presidente Juan Evo Morales con el objetivo de mejorar la oferta realizada por el Ministerio de Economía que propuso un aumento del 7% al salario básico y un 10% al mínimo nacional.



Oscar Tapia, presidente de la comisión económica de la COB, indicó que en el encuentro, aún no sabía el horario, que tendrán con Morales buscarán mejorar el ajuste salarial y también pedirán que se vuelva a analizar el pedido de los jubilados que exigen cobrar un segundo aguinaldo y un bono extra, solicitud que fue rechazada por el ministro de Economía, Luis Arce.



Visiones diferentes

En el seno de la COB los criterios en el porcentaje del alza salarial son diferentes.



Silverio Paucara, secretario de Empleo y Desocupación de la COB y representante de los petroleros, indicó que el sector conoce los problemas derivados por la caída de los precios internacionales del crudo por lo que pedir un 15% no es racional, y antes que nada el objetivo es mantener sus puestos de trabajo.



Miguel Pérez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, coincidió con Paucara y pidió que cualquiera que sea el porcentaje de la mejora salarial sea igual para todos y que se tome en cuenta a los que trabajan bajo el sistema de destajo.



Feliciano Carrillo, secretario ejecutivo por los fabriles, en Santa Cruz, remarcó que mantienen la posición de un salario mínimo nacional de Bs 2.000 y un aumento del básico en un 15%.



Carrillo señaló que tanto los docentes como los fabriles están en esa línea y que no se puede comparar lo que gana un profesor con lo que percibe un trabajador petrolero, por lo que de ninguna manera se aceptarán que se negocie por un porcentaje menor al acordado por las bases en las distintas reuniones