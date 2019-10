Evo señala que Samsung es un obrero en Bolivia

El presidente Evo Morales expresó este martes que "los de" la empresa surcoreana Samsung, que construye la planta de urea, "no son socios, menos dueños, sino peones".



"Tenemos que acudir a empresas internacionales como Samsung, una de las empresas más grandes del mundo, esa empresa se adjudicó, ellos están instalando (pero) no son socios, menos dueños, ellos son nuestros peones, estamos pagando más de 800 millones de dólares instalan y se van", sostuvo Morales en ocasión de la firma de contrato de construcción de Complejo piscícola en Chimoré, Cochabamba.



Licitación pública internacional



El primer mandatario mencionó que Samsung se adjudicó la obra bajo licitación pública internacional en Bolivia porque no hay empresas privadas ni del Estado que podían realizar el trabajo.



En agosto, la empresa Samsung se adjudicó a la construcción de una fábrica estatal de úrea y amoniaco en la provincia Carrasco, región de Bulo Bulo (Cochabamba) por 843 millones de dólares. Es uno de los más grandes proyectos de industrialización de gas natural en el país, que entrará en funcionamiento el próximo año.



Evo ratifica sancionar a empresas incumplidas



Morales recordó que ahora ha cambiado la forma de ejecutar las obras en el país, porque antes el fiscal de la obra y la empresa se ponían de acuerdo para entregar el informe jurídico y "siempre hacían faltar plata y tiempo". Dijo que ahora si las empresas que trabajan en Bolivia no cumplen con el tiempo establecido, hay sanción o serán echadas "ya que perjudican al presidente, a los alcaldes y a la población".

